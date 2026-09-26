Rajahmundry: విద్యతోనే మార్పు, క్రమశిక్షణతో విజయం: ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి
Rajahmundry: రాజమండ్రి ఎస్కేవీటీ డిగ్రీ కాలేజీలో రూ.20 లక్షలతో నిర్మించనున్న బాస్కెట్బాల్ కోర్టు పనులపై సమీక్షించి, విద్యార్థులతో మాట్లాడారు ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్.
రాజమండ్రి: విద్యతోనే జీవితాల్లో మంచి మార్పు సాధ్యమవుతుందని, విద్యార్థులు క్రమశిక్షణను జీవితంలో భాగంగా చేసుకుంటే విజయాలు సాధించవచ్చని రాజమహేంద్రవరం సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ అన్నారు. ఎస్కేవీటీ డిగ్రీ కళాశాల ఆవరణలో రూ.20 లక్షలతో అభివృద్ధి చేయనున్న బాస్కెట్బాల్ కోర్టు పనులపై అధికారులు, కాంట్రాక్టర్, బాస్కెట్బాల్ అసోసియేషన్ సభ్యులతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు.
అనంతరం కళాశాలలో విద్యార్థులు, క్రీడాకారులతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు తల్లిదండ్రుల ఆశలు, ఆకాంక్షలను అర్థం చేసుకుని చదువుపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. విద్యే వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబపరంగా జీవితాలను మార్చగలిగే ప్రధాన సాధనమన్నారు.
చదువులో మొదటి సంవత్సరం ఉత్సాహంగా ఉండి, తరువాత నిర్లక్ష్యానికి గురికావద్దని, ప్రతిరోజూ చేయాల్సిన పనిని అదే రోజు పూర్తి చేసే అలవాటు చేసుకోవాలని చెప్పారు. విద్య, ఉద్యోగం, క్రీడలు.. ఏ రంగంలో ఉన్నా క్రమశిక్షణ ఎంతో ముఖ్యమన్నారు. దీనికి క్రికెటర్లు సచిన్ టెండూల్కర్, వినోద్ కాంబ్లీ ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు. ప్రతిభతో పాటు క్రమశిక్షణను అలవర్చుకోవడం వల్లే దీర్ఘకాలిక విజయాలు సాధించగలమన్నారు. విద్యార్థులు సమయాన్ని వృథా చేయకుండా అకడమిక్ చదువుతో పాటు పోటీ పరీక్షలకు కూడా సిద్ధం కావాలని సూచించారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. డీఎస్సీ, ఏపీపీఎస్సీ తదితర నోటిఫికేషన్ల ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని, పోటీ పరీక్షలకు విద్యార్థులు నిరంతరం సన్నద్ధమవ్వాలని సూచించారు. మొదటి ప్రయత్నంలోనే విజయం సాధించకపోయినా నిరుత్సాహపడకుండా అనుభవాన్ని పాఠంగా తీసుకుని మళ్లీ ప్రయత్నించాలని చెప్పారు.
పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు అవసరమైన సహకారం అందించే అంశంపై కళాశాల యాజమాన్యంతో కలిసి దృష్టి సారిస్తానని తెలిపారు. నగరాన్ని క్రీడా హబ్గా తీర్చిదిద్దే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఎస్కేవీటీ కళాశాలలో రూ.20 లక్షలతో బాస్కెట్బాల్ కోర్టును అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికే కోర్టు అభివృద్ధికి పరిపాలనా అనుమతులు వచ్చిన నేపథ్యంలో త్వరలో టెండర్లు పిలిచేలా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
స్టేట్ మీట్స్ నిర్వహణకు అవసరమైన లైటింగ్ను కూడా నగరపాలక సంస్థ ద్వారా ఏర్పాటు చేయించే బాధ్యత తీసుకుంటానన్నారు. అలాగే కళాశాల ఆవరణలో వర్షపు నీరు నిలిచిపోకుండా మెరుగైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధించిన డిజైన్లు, డీపీఆర్లు సిద్ధం చేసి తీసుకురావాలని కళాశాల యాజమాన్యానికి సూచించారు.
అవసరమైన చోట సీఎస్ఆర్ నిధుల ద్వారా సహకారం అందించే ప్రయత్నం చేస్తానని తెలిపారు. మోరంపూడి సమీపంలో భారీ స్థాయిలో బహుళ ప్రయోజన క్రీడా సముదాయాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని వివరించారు. అరేనా-2 క్రీడా సముదాయానికి రూ.14 కోట్లతో పనులు చేపడుతున్నామని, అరేనా-1కు రూ.28 కోట్లతో టెండర్ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామని తెలిపారు.
ఈ క్రీడా సముదాయాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో బాస్కెట్బాల్ కోర్టులు, ఇతర క్రీడా సదుపాయాలు కల్పించనున్నట్లు చెప్పారు. క్రీడాకారులకు మెరుగైన మౌలిక వసతులు అందుబాటులోకి వస్తే వారు తమ ప్రతిభను మరింతగా మెరుగుపరుచుకుని రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో రాణించే అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు. నగరంలో క్రీడలకు అవసరమైన ప్రాంగణాలను అభివృద్ధి చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ అన్నారు.