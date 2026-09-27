News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్రాజమండ్రిRajahmundry: రాజమండ్రిలో ఘనంగా మరిడమ్మ ఆలయ అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభం!

Rajahmundry: రాజమండ్రిలో ఘనంగా మరిడమ్మ ఆలయ అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభం!

Rajahmundry: రాజమండ్రిలో ఆలయాల అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దపీట: రూ.17 లక్షలతో మరిడమ్మ అమ్మవారి ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి.

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY
Published on: 27 Sept 2026 8:59 AM IST
Rajahmundry
X

Rajahmundry: రాజమండ్రిలో ఘనంగా మరిడమ్మ ఆలయ అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభం!

Short News

Rajahmundry: రానున్న పుష్కరాల సందర్భంగా నగరంలోని ఆలయాల అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ అన్నారు. గోకవరం బస్టాండ్ సమీపంలోని సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ ఎదురుగా ఉన్న మరిడమ్మ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం అభివృద్ధి, ప్రత్యేక మరమ్మతుల పనులకు దేవాదాయ శాఖ నిధులు రూ.17 లక్షలతో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ శంకుస్థాపన చేశారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పుష్కరాలకు నగరానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ఆలయాల వద్ద అవసరమైన మౌలిక వసతులు, పారిశుధ్యం, భక్తులకు సౌకర్యాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నామని చెప్పారు. మరిడమ్మ అమ్మవారి ఆలయ అభివృద్ధి పనులను నాణ్యతతో, నిర్ణీత సమయంలో పూర్తి చేయాలని సంబంధిత అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లకు సూచించారు.

పుష్కరాల సందర్భంగా నగరంలోని ప్రధాన ఆలయాలు, పుష్కర ఘాట్ల వద్ద భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సమన్వయంతో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. కార్యక్రమంలో దేవాదాయ శాఖ అధికారులు, ఆలయ సిబ్బంది, స్థానిక నాయకులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు.

Rajahmundry NewsMLA Adireddy SrinivasMaridamma Temple WorksGodavari Pushkaralu APAndhra Pradesh Endowments
RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X