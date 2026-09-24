Rajahmundry: రాజమండ్రిలో ఘనంగా శ్రీ వజ్ర గణపతి అన్నసమారాధన
Rajahmundry: రాజమండ్రి నందివాడ వారి వీధిలో శ్రీ వజ్ర గణపతి ఆలయ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగిశాయి. 5 వేల మందికి అన్నసమారాధన నిర్వహించి గోదావరిలో నిమజ్జనం చేశారు.
రాజమండ్రి: స్థానిక 23వ డివిజన్లో ఉన్న నందివాడ వారి వీధిలో శ్రీ వజ్ర గణపతి ఆలయ మందిరం వారి శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి నవరాత్రి మహోత్సవాలు ముగిసాయి. శ్రీ సాయి గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవాలలో మాజీ కార్పొరేటర్, చందా సత్రం మాజీ చైర్మన్ వాకచర్ల కృష్ణ సూర్య కుమారి దంపతులచే పూజ కార్యక్రమాలు జరిగాయి.పురోహితులు బోడెం రవి కుమార్ పూజ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భక్తులందరికీ అన్న సమారాధన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. 5000 మంది భక్తులు స్వామివారి అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. అనంతరం లడ్డు వేలం పాట ఉత్సాహంగా జరిగింది.
సాయంత్రం 4 గంటలకు వర్షంలోనే గణనాథుడిని ఊరేగింపు ఊరేగింపుగా తీసుకుని వెళ్లి గోదావరిలో నిమజ్జనం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రౌతు సూర్యప్రకాశరావు, జక్కంపూడి రాజా, గుడా మాజీ చైర్మన్ గన్ని కృష్ణ, చాంబర్ మాజీ అధ్యక్షులు అశోక్ కుమార్ జైన్, నిమ్మలపూడి గోవింద్, శెట్టి జగదీష్, దూర్వాసుల సత్యనారాయణ, ఉదయభాస్కర్, మద్ది నారాయణరావు, పెంటపాటి సుభాష్, సాయిబాబు, అక్షయపాత్ర శ్రీనివాస్,న్యాయవాది ధర్మ, మాజీ కార్పొరేటర్ ఇన్నమూరి రాంబాబు, ద్వారా పార్వతి సుందరి,అందనాపల్లి సత్యనారాయణ, పెదిరెడ్ల శ్రీనివాస్, పొత్తూరి యతిరాజ్ సంపత్ కుమార్, పొత్తూరి వెంకట సత్యనారాయణ, చుండూరి యోగా నరసింహస్వామి,
పేరూరి మహేంద్రనాథ్, సరిదే ధన వెంకటేశ్వరరావు, కనమర్లపూడి చంద్రకాంత్, మారడుగుల సుబ్బయ్య, వానపల్లి మురళీకృష్ణ, నంబూరి కృష్ణ చైతన్య, సోమిశెట్టి భీమేశ్వరరావు, జ్యోతి రామ్ విఠల్ మోరే, వాకచర్ల భరత్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ హాజరయ్యారు.