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Rajahmundry: రాజమండ్రి పారిశుద్ధ్య పనులపై కమిషనర్ రాహుల్ మీనా

Rajahmundry: రాజమండ్రిలో విస్తృత పారిశుద్ధ్య తనిఖీలు. ఉదయం 7 గంటలకే రోడ్ల శుభ్రత పూర్తి చేయాలని కమిషనర్ రాహుల్ మీనా ఆదేశం. అన్న క్యాంటీన్ నాణ్యతపై సమీక్ష.

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY
Published on: 14 July 2026 7:24 PM IST
Rajahmundry
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Rajahmundry: రాజమండ్రి పారిశుద్ధ్య పనులపై కమిషనర్ రాహుల్ మీనా

రాజమండ్రి: నగరంలో పారిశుద్ధ్య పనులు నిరంతరం సమర్థవంతంగా నిర్వహించి.. ప్రజలకు పరిశుభ్రమైన వాతావరణం కల్పించాలని కమిషనర్ రాహుల్ మీనా ఆదేశించారు. మంగళవారం ఉదయం ప్రజారోగ్య అధికారులతో కలిసి జీ అండ్ టీ రోడ్డులో విస్తృతంగా పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా పారిశుద్ధ్య చర్యలు, రహదారుల పరిశుభ్రతను తనిఖీ చేసి సంబంధిత అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.

పారిశుద్ధ్య కార్మికులంతా ఉదయం 7 గంటల కల్లా తమకు అప్పటించిన ప్రాంతాల్లో రోడ్లను శుభ్రం చేయాలని.. తరచుగా చెత్త వేస్తున్న ప్రాంతాలను గుర్తించి స్థానికులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ముఖ్యంగా రోడ్ల వెంబడి, ఫుట్ పాత్ లు, డివైడర్లలో ఎక్కడా చెత్త ఉండకూడదన్నారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, పర్యవేక్షణ సిబ్బంది బాధ్యతగా పనిచేస్తేనే వందశాతం స్వచ్ఛతను సాధించవచ్చన్నారు.

అనంతరం క్వారీ మార్కెట్ జంక్షన్ లోని అన్న క్యాంటీన్ ను సందర్శించిన ఆయన.. అక్కడి నిర్వహణ, ఆహార నాణ్యత, పరిశుభ్రతను పరిశీలించారు. పేదలకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఆహార సేవలను ప్రతిఒక్కరికి గౌరవప్రదంగా అందించాలని సిబ్బందికి సూచించారు. క్యాంటీన్ పరిసరాలు, త్రాగునీటి సౌకర్యాలను ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు.

ఆహార నాణ్యత, పరిశుభ్రత ప్రమాణాల విషయంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు కూడా భోజన అనంతరం వ్యర్థాలను బిన్ లలో వేయవలసిందిగా సూచించారు. ఆయన వెంట ప్రజారోగ్య అధికారులు, పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది ఉన్నారు.

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RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

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