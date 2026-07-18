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Rajahmundry: రాజమండ్రి వర్షాల నేపథ్యంలో కమిషనర్ క్షేత్రస్థాయి పర్యటన

Rajahmundry: రాజమండ్రి నగరంలో రోడ్లపై నీటి నిల్వలు లేకుండా చర్యలు. డ్రెయిన్లను పరిశీలించిన మున్సిపల్ కమిషనర్ రాహుల్ మీనా. ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి.

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY
Published on: 18 July 2026 9:10 PM IST
Rajahmundry
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Rajahmundry: రాజమండ్రి వర్షాల నేపథ్యంలో కమిషనర్ క్షేత్రస్థాయి పర్యటన

రాజమండ్రి: నగరంలోని రోడ్లపై వర్షపు నీటి నిల్వలు లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు కమిషనర్ రాహుల్ మీనా తెలిపారు. శనివారం ఉదయం నల్లా ఛానల్, హైటెక్ బస్టాండ్, కంబాల చెరువు పార్కు, ఏబీ నాగేశ్వరరావు పార్కు సహా పలు ప్రాంతాలలో ఆయన విస్తృతంగా పర్యటించారు.

ఈ సందర్భంగా పలుచోట్ల డ్రెయిన్లు పొంగి మురుగునీరు రోడ్లపై ప్రవహించుట గమనించిన ఆయన అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. నివారణకు పలు సూచనలు చేశారు. అలాగే రహదారుల వెంబడి రోడ్డు మార్జిన్స్ నందు ఎటువంటి చెత్త లేకుండా చూడాలన్నారు. అనంతరం కమిషనర్ మాట్లాడుతూ.. వర్షాల కారణంగా ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు.

ప్రజారోగ్యం, ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది సమన్వయంతో డ్రెయిన్లలో నీటిపారుదలకు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా చూసుకుంటున్నట్లు వివరించారు. అలాగే ప్రజలు కూడా చెత్త, ఇతర ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఎక్కడపడితే అక్కడ, కాలువల్లో పారవేయకుండా ఇంటింటికి వచ్చు పారిశుధ్య కార్మికులకు అందించి సహకరించాలన్నారు. ఆయన వెంట ఈఈ మదర్షా అలీ, ఎంహెచ్ఓ వినూత్న, శానిటరీ సూపర్ వైజర్ శ్రీనివాస్, ఏఈ ప్రసాద్, ఇతర సిబ్బంది ఉన్నారు.

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RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

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