Rajahmundry: 20 ఏళ్ల నాటి పైప్లైన్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం!
Rajahmundry: రాజమండ్రి 5వ డివిజన్ మఠం వీధిలో 20 ఏళ్ల నాటి తాగునీటి సమస్యకు పరిష్కారం: రూ.43.50 లక్షలతో నూతన పైప్లైన్ పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్.
రాజమండ్రి: స్థానిక 5వ డివిజన్ మఠం వీధిలో తాగునీటి సరఫరా సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కల్పించే దిశగా చర్యలు చేపట్టినట్లు రాజమహేంద్రవరం సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. రూ.43.50 లక్షల అంచనా వ్యయంతో పాత పైప్లైన్ స్థానంలో ఏర్పాటు చేయనున్న 110 ఎంఎం నూతన తాగునీటి పైప్లైన్ పనులకు గురువారం ఆయన శంకుస్థాపన చేసి పనులను ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ మఠం వీధిలో సుమారు 20 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పాటు చేసిన పీవీసీ పైప్లైన్ తరచూ మరమ్మతులకు గురవుతోందన్నారు. పైప్లైన్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు డ్రైనేజీల మీదుగా ఉండటంతో లీకేజీలు ఏర్పడిన సందర్భాల్లో తాగునీరు కలుషితమయ్యే సమస్య తలెత్తుతోందన్నారు.
ప్రజలు ఈ సమస్యను తన దృష్టికి తీసుకురావడంతో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి శాశ్వత పరిష్కారం కోసం నూతన పైప్లైన్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. మఠం వీధితో పాటు దాని పరిసర వీధులకు కూడా నూతన 110 ఎంఎం పైప్లైన్ ద్వారా తాగునీటి సరఫరా కల్పించేలా పనులు చేపడుతున్నట్లు వివరించారు.
భవిష్యత్తులో డ్రైనేజీ, రోడ్ల అభివృద్ధి పనులు చేపట్టినా నూతన పైప్లైన్కు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సరైన అలైన్మెంట్తో పనులు చేపట్టాలని అధికారులను, కాంట్రాక్టర్ను ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. పనుల్లో నాణ్యత విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజీ పడకుండా నెల రోజుల్లోనే పనులను పూర్తి చేసి ప్రజలకు నాణ్యమైన తాగునీరు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
పనులను కూటమి నాయకులు కూడా దగ్గరుండి పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. నియోజకవర్గంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో తాగునీరు, రోడ్లు, డ్రైనేజీ, విద్యుత్, లో-వోల్టేజ్ వంటి సమస్యలను గుర్తించి ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తున్నామన్నారు. గత రెండేళ్లలో నియోజకవర్గంలో లో-వోల్టేజ్ సమస్య ఉన్న ప్రాంతాల్లో 130కి పైగా నూతన ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
ప్రజలకు ఎదురవుతున్న సమస్యలను క్షేత్రస్థాయిలో తెలుసుకుని, వాటికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందన్నారు. కాగా మఠం వీధి తెలుగుదేశం పార్టీకి బలమైన ప్రాంతంగా ఉందని, కూటమిపై ప్రజలు ఉంచిన నమ్మకానికి అనుగుణంగా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామన్నారు.
రూ.43.50 లక్షలతో చేపడుతున్న నూతన తాగునీటి పైప్లైన్ పనులతో మఠం వీధి పరిసర ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు, మున్సిపల్ అధికారులు, స్థానిక ప్రజలు పాల్గొన్నారు.