Amalapuram: ప్రభుత్వాలు మారిన మారని దళితుల బతుకులు.. గ్రామస్తుల ఆవేదన
Amalapuram: ఉప్పలగుప్తం మండలం పెద్దూరు గ్రామంలోని దళితవాడలకు రహదారులు నిర్మించి, స్మశానవాటికను అభివృద్ధి చేయాలని బీఎస్పీ కలెక్టర్కు వినతిపత్రం ఇచ్చింది.
Amalapuram: పెద్దూరు మాల, మాదిగపేటకు రోడ్లు నిర్మించి స్మశానవాటికను అభివృద్ధి చేయాలి బీఎస్పీ డిమాండ్.అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఉప్పలగుప్త మండలం పెద్దూరు గ్రామంలోని మాల, మాదిగపేటకు తక్షణమే రోడ్లు నిర్మించి, స్మశానవాటికను అభివృద్ధి చేయాలని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (బీఎస్పీ) డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు బీఎస్పీ అమలాపురం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి పొలమూరి మోహన్ బాబు గ్రామస్తులతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్కు వినతిపత్రం సమర్పించారు.
గత సుమారు 30 సంవత్సరాలుగా మాల, మాదిగపేటలో రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టకపోవడంతో పాటు స్మశానవాటిక అభివృద్ధిని కూడా నిర్లక్ష్యం చేశారని ఆయన ఆరోపించారు.అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా దళితవాడ అభివృద్ధికి తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడిందని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వాలు మారుతున్నప్పటికీ పెద్దూరు మాల, మాదిగపేట అభివృద్ధి మాత్రం జరగలేదని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే రహదారులు నిర్మించి, స్మశానవాటికను అభివృద్ధి చేసి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో చాట్ల విద్యాసాగర్, బీఎస్పీ జిల్లా అధ్యక్షులు భూషి జాన్ మోషే వాకపల్లి హరీష్ కుమార్, సాఖ రాజారావు,కముజు నాగేశ్వరరావు, కొమనపల్లి మహేష్,పెదపూడి సుబ్బారావు, చాట్ల రామకృష్ణ, నవ్వుండ్రు సత్యనారాయణ, కొంకి మునీంద్ర, కొమనపల్లి చంద్రరావు, నందికి కృష్ణమూర్తి, గుండె వెంకటరమణ, చికురమిల్లి సత్యనారాయణ, మోకాటి గాంధీ, సత్తాల రాజు, తొత్తరమూడి దుర్గారావు, మోకాటి పుష్పావతి, కొమనపల్లి సత్యవతి, మోకాటి మంగ కొంకి విజయకుమార్ పొద్దుకు నరేంద్ర నందిక బుజ్జి శ్రీరాములుతదితరులు పాల్గొన్నారు.