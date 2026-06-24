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P Gannavaram: శ్రీ రంగనాయకస్వామి ఆలయ గోపుర నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేసిన ఎమ్మెల్యే

P Gannavaram: డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి. గన్నవరం నియోజకవర్గంలో ఆధ్యాత్మిక సంబరం నెలకొంది.

RAJU, P GANNAVARAM
Published on: 24 Jun 2026 11:20 AM IST
P Gannavaram
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P Gannavaram: శ్రీ రంగనాయకస్వామి ఆలయ గోపుర నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేసిన ఎమ్మెల్యే

P Gannavaram: డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, పి. గన్నవరం నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే శ్రీ గిడ్డి సత్యనారాయణ వీరవల్లిపాలెం గ్రామంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ రంగనాయకస్వామి వారి దేవాలయం మరియు శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి దేవాలయ రాజగోపుర నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.

పుష్కర ఘాట్ నిధుల ద్వారా మంజూరైన ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమం గ్రామ ఆధ్యాత్మిక వైభవాన్ని మరింత పెంపొందించనుందని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. ఆలయాల అభివృద్ధి ద్వారా భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడంతో పాటు గ్రామ సాంస్కృతిక వారసత్వ పరిరక్షణకు దోహదపడుతుందని ఆయన తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి రాజగోపుర నిర్మాణ పనులకు ఎమ్మెల్యే శ్రీ గిడ్డి సత్యనారాయణ శంకుస్థాపన చేశారు.

కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు, ప్రజాప్రతినిధులు, జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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RAJU, P GANNAVARAM

RAJU, P GANNAVARAM

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