Home ఆంధ్రప్రదేశ్రాజమండ్రిRazole: సోంపల్లి వద్ద గోదావరిలో ప్రమాదకర ప్రయాణాలు.. జనం బెంబేలు!

Razole: సోంపల్లి వద్ద గోదావరిలో ప్రమాదకర ప్రయాణాలు.. జనం బెంబేలు!

Razole: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాజోలు మండలం సోంపల్లి వద్ద వశిష్ట గోదావరి నదిలో పడవ ప్రయాణం అత్యంత ప్రమాదకరంగా సాగుతోంది.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 19 Jun 2026 3:43 PM IST
Razole
X

Razole: సోంపల్లి వద్ద గోదావరిలో ప్రమాదకర ప్రయాణాలు.. జనం బెంబేలు!

రాజోలు: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు మండలం సోంపల్లి వద్ద వశిష్ట గోదావరిలో పడవ ప్రయాణం ప్రమాదకరంగా కొనసాగుతోంది. పరిమితికి మించి ప్రయాణికులు, వాహనాలను ఎక్కించడంతో స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సోంపల్లి నుంచి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎలమంచిలి మండలం అబ్బిరాజుపాలెం వరకు నిత్యం అనేక మంది రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఈ మార్గంలో పంటు (ఫెర్రీ) ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఇంజన్ పడవలను నడుపుతున్నారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

ప్రయాణికుల భద్రత కోసం తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన లైఫ్ జాకెట్లు కూడా అందుబాటులో లేకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇటీవల అనుమతులు లేని కారణంగా ఈ రేవును అధికారులు మూసివేసినప్పటికీ, తిరిగి పడవ రాకపోకలు కొనసాగుతుండటం గమనార్హం.

ప్రాణాపాయ పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున సంబంధిత అధికారులు వెంటనే స్పందించి భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

RazoleSompalli Boat JourneyVasista Godavari DangerousOverloaded Boats
PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X