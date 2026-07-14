Razole: నకిలీ ఏజెంట్లను నమ్మి గల్ఫ్ వెళ్లొద్దు!
Razole: రాజోలు మైగ్రేషన్ రీసోర్స్ కార్యాలయంలో NWWT ప్రెస్ మీట్. నకిలీ ఏజెంట్ల మోసాలపై అవగాహన కల్పించిన సంస్థ చైర్మన్ డాక్టర్ లీసా జోసెఫ్.
Razole: ఉపాధి కోసం గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లాలనే ఆశతో నకిలీ ఏజెంట్ల మాటలు నమ్మి జీవితాలను ప్రమాదంలోకి నెట్టుకోవద్దని, ప్రతి వలస కార్మికుడు ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన లేదా రిజిస్టర్డ్ ఏజెంట్ల ద్వారానే విదేశాలకు వెళ్లాలని (NWWT) నేషనల్ వర్కింగ్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ డా. లీసా జోసెఫ్ పిలుపునిచ్చారు. విదేశాలకు వెళ్లే ముందు తప్పనిసరిగా ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకోవాలని, అది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలకు, కుటుంబాలకు భరోసాగా నిలుస్తుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు మైగ్రేషన్ రీసోర్స్ కార్యాలయంలో మంగళవారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. ఇటీవల కాలంలో నకిలీ ఏజెంట్ల మోసాలకు అమాయకులు బలై గల్ఫ్ దేశాల్లో అక్రమ నిర్బంధం, చిత్రహింసలు, వేతనాలు లేకుండా పని చేయించడం, తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు వంటి ఎన్నో విషాదకర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విదేశాలకు వెళ్లే ముందు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని, అధికారిక విధానాలను అనుసరించాలని సూచించారు.
మానవత్వమే లక్ష్యంగా తమ సంస్థ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోందని డా. లీసా జోసెఫ్ తెలిపారు. కొద్ది నెలల క్రితం గల్ఫ్ దేశంలో అక్రమ నిర్బంధానికి గురై తీవ్ర అనారోగ్యంతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న మామిడికుదురు మండలం ఈదరాడ గ్రామానికి చెందిన ఓ వివాహితను సురక్షితంగా స్వగ్రామానికి తీసుకువచ్చామని చెప్పారు. అలాగే అనారోగ్యంతో విదేశాల్లో మృతి చెందిన మరో మహిళ మృతదేహాన్ని ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించేలా స్వగ్రామానికి రప్పించామని వివరించారు. ఇలాంటి ఆపదలో ఉన్న వలస కార్మికులకు అండగా నిలవడమే తమ సంస్థ ధ్యేయమని స్పష్టం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా స్వగ్రామానికి చేరుకున్న బాధితురాలు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. నకిలీ ఏజెంట్ను నమ్మి తీవ్ర కష్టాలు ఎదుర్కొన్నానని, ఎన్నో రోజులు భయాందోళనల మధ్య గడిపానని చెప్పారు. తనను క్షేమంగా స్వదేశానికి చేర్చి కుటుంబ సభ్యులతో కలిపిన డా. లీసా జోసెఫ్తో పాటు NWWT సేవా సంస్థ సభ్యులకు ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఈ సమావేశంలో కోఆర్డినేటర్ రత్నకాంత్, జిల్లా ఇన్చార్జి మోహన్, మలికిపురం ఫెసిలిటేటర్ అరుణ, రాజోలు ఫెసిలిటేటర్ వెంకటలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.