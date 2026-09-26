Rajahmundry: అక్టోబర్ 1 మధ్యాహ్నం నుంచి పింఛన్ల పంపిణీ!
Rajahmundry: బ్యాంకుల సమ్మె కారణంగా రాజమండ్రిలో ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ అక్టోబర్ 1 మధ్యాహ్నం నుంచి ప్రారంభం కానుందని మున్సిపల్ కమిషనర్ రాహుల్ మీనా తెలిపారు.
Rajahmundry: ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక భద్రతా పెన్షన్లను అక్టోబర్ 1న మధ్యాహ్నం నుంచి పంపిణీ చేయనున్నట్లు కమిషనర్ రాహుల్ మీనా ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 28, 29, 30 తేదీల్లో బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె నేపథ్యంలో నగదు డ్రా చేసుకునే ప్రక్రియలో వచ్చిన అంతరాయం కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
సామాజిక పెన్షన్దారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అక్టోబర్ 1న ఉదయం బ్యాంకుల్లో నగదు ఉపసంహరించి.. ఆ రోజు మధ్యాహ్నం నుంచి లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి పంపిణీ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించడం జరిగిందన్నారు. బ్యాంకుల సమ్మె కారణాల వల్ల పెన్షన్ల పంపిణీ సమయంలో జరిగిన ఈ మార్పును సామాజిక పెన్షన్దారులందరూ గమనించాలని కోరారు.