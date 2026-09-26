News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్రాజమండ్రిRajahmundry: అక్టోబర్ 1 మధ్యాహ్నం నుంచి పింఛన్ల పంపిణీ!

Rajahmundry: అక్టోబర్ 1 మధ్యాహ్నం నుంచి పింఛన్ల పంపిణీ!

Rajahmundry: బ్యాంకుల సమ్మె కారణంగా రాజమండ్రిలో ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ అక్టోబర్ 1 మధ్యాహ్నం నుంచి ప్రారంభం కానుందని మున్సిపల్ కమిషనర్ రాహుల్ మీనా తెలిపారు.

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY
Published on: 26 Sept 2026 4:52 PM IST
Rajahmundry
X

Rajahmundry: అక్టోబర్ 1 మధ్యాహ్నం నుంచి పింఛన్ల పంపిణీ!

Short News

Rajahmundry: ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక భద్రతా పెన్షన్లను అక్టోబర్ 1న మధ్యాహ్నం నుంచి పంపిణీ చేయనున్నట్లు కమిషనర్ రాహుల్ మీనా ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 28, 29, 30 తేదీల్లో బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె నేపథ్యంలో నగదు డ్రా చేసుకునే ప్రక్రియలో వచ్చిన అంతరాయం కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

సామాజిక పెన్షన్‌దారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అక్టోబర్ 1న ఉదయం బ్యాంకుల్లో నగదు ఉపసంహరించి.. ఆ రోజు మధ్యాహ్నం నుంచి లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి పంపిణీ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించడం జరిగిందన్నారు. బ్యాంకుల సమ్మె కారణాల వల్ల పెన్షన్ల పంపిణీ సమయంలో జరిగిన ఈ మార్పును సామాజిక పెన్షన్‌దారులందరూ గమనించాలని కోరారు.

RajahmundryNTR Bharosa PensionsCommissioner Rahul Meena
RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X