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Razole: కేజీఎఫ్ తరహాలో కేజీ బేసిన్ గ్యాస్ దోపిడీ.. సహజ వనరుల పరిరక్షణ వేదిక

Razole: కేజీ బేసిన్‌లో గ్యాస్ నిక్షేపాల తవ్వకాల పేరుతో కేజీఎఫ్ సినిమా తరహాలో సహజ వనరుల దోపిడీ జరుగుతోందని సహజ వనరుల పరిరక్షణ వేదిక ఆరోపించింది.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 18 Jun 2026 3:29 PM IST
Razole
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Razole: కేజీఎఫ్ తరహాలో కేజీ బేసిన్ గ్యాస్ దోపిడీ.. సహజ వనరుల పరిరక్షణ వేదిక

రాజోలు: కెజీ బేసిన్‌లో గ్యాస్ నిక్షేపాల తవ్వకాల పేరుతో సహజ వనరుల దోపిడీ జరుగుతోందని సహజవాయువు మరియు సహజ వనరుల పరిరక్షణ వేదిక సభ్యులు ఆరోపించారు.

డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాజోలు, నగరం పరిసర ప్రాంతాల్లో గ్యాస్ తవ్వకాల ప్రభావాన్ని పరిశీలించిన వేదిక ప్రతినిధులు, స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనల మధ్య జీవిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

మామిడికుదురు మండలం నగరంలోని ఓఎన్‌జీసీ బ్లోఅవుట్ ప్రాంతాన్ని, మలికిపురం మండలం ఇరుసుమండలో జరిగిన బ్లోఅవుట్ ప్రాంతాన్ని సీపీఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు, కేంద్ర ప్రభుత్వ మాజీ సలహాదారు, ఆంధ్ర ఉద్యమాల ఐక్య వేదిక కన్వీనర్ యరసూరి మహాదేవ్ తదితరులు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా స్థానిక రైతులు, బాధిత కుటుంబాల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గ్యాస్ నిక్షేపాల కారణంగా ప్రజలు నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకెళ్లడమే వేదిక ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ వేదిక ఏర్పాటై పనిచేస్తోందని పేర్కొన్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గ్యాస్ నిక్షేపాల ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం పొందుతున్న ఆదాయంలో రాష్ట్రానికి 50 శాతం వాటా ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ప్రైవేటు భాగస్వామ్యానికి వ్యతిరేకం కాదని, అయితే ప్రైవేటు దోపిడీని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.

సుప్రీంకోర్టు తీర్పు మేరకు రాష్ట్రానికి రావాల్సిన 8 శాతం రాయల్టీని పూర్తిగా చెల్లించాలని కోరారు. ఇప్పటివరకు సుమారు రూ.65 లక్షల కోట్ల విలువైన గ్యాస్ నిక్షేపాలు ఈ ప్రాంతం నుంచి తరలించినప్పటికీ, స్థానిక ప్రజల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ఏమి చేసిందో వెల్లడించాలని ప్రశ్నించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర, జిల్లా సీపీఐ నాయకులు, సహజ వనరుల పరిరక్షణ వేదిక ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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