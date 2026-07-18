Rajahmundry: రాజమండ్రిలో ముంపు నివారణకు యాక్షన్ ప్లాన్
Rajahmundry: రాజమహేంద్రవరం నగరంలో వర్షపు నీటి నిల్వలు, ముంపు నివారణకు సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ రాహుల్ మీనా ఆదేశించారు.
రాజమండ్రి: నగరంలో ఎక్కడా వర్షపు నీటి నిల్వలు లేకుండా, ముంపు నివారణకు సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించాలని కమిషనర్ రాహుల్ మీనా ఆదేశించారు. నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలోని మీటింగ్ హాల్ నందు ముంపు నివారణపై ఇంజనీరింగ్, ప్రజారోగ్య అధికారులతో శనివారం ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. వర్షాలు కురిసిన సమయంలో కోరుకొండ రోడ్డు, హైటెక్ బస్టాండ్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో నీటి నిల్వలు ఏర్పడటానికి గల కారణాలను ఈ సందర్భంగా అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
డ్రైనేజీ వ్యవస్థలో కనెక్టివిటీ సక్రమంగా ఉందా, ఎక్కడైనా గ్యాప్లు ఉన్నాయా, నీటి ప్రవాహానికి ఆటంకాలు ఏమైనా ఉన్నాయా..? అనే అంశాలపై సమీక్షించారు. డ్రైనేజీ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడంతో పాటు గుర్తించిన గ్యాప్లను వెంటనే సరిచేసి, వర్షాల సమయంలో రహదారులపై నీరు నిల్వ ఉండకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఇందుకు అవసరమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించి, పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సూచించారు.
ఎక్కడైనా ఆక్రమణలు ఉన్నట్లయితే టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారుల సమన్వయంతో తక్షణమే తొలగించవలసిందిగా ఆదేశించారు. అలాగే రానున్న పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని గామన్ బ్రిడ్జి నుంచి ధవళేశ్వరం వరకు ఎక్కడా ఇరిగేషన్ తూముల నుంచి మురుగు నీరు గోదావరిలో కలవకుండా.. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ దిగువ భాగానికి కలిసే విధంగా సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు.
సమావేశంలో అదనపు కమిషనర్ పి.వి.రామలింగేశ్వర్, ఈఈ మదర్షా అలీ, ఎంహెచ్ఓ వినూత్న, డీఈలు, ఏఈలు, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.