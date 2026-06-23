Mamidikuduru: మామిడికుదురులో ఘనంగా మొహర్రం సంతాప కార్యక్రమాలు
Mamidikuduru: కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురు, నగరం గ్రామాల్లో ఘనంగా మొహర్రం సంతాప కార్యక్రమాలు.
డాక్టర్.బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా: రాజోలు నియోజకవర్గ పరిధిలోని మామిడికుదురు, నగరం గ్రామాలలో మొహర్రం సంతాప కార్యక్రమాలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా షహె ఖాసీం పంజాలో మజిలీస్లు నిర్వహించగా, మత ప్రబోధకులు మొహమ్మద్ ఖాజ్మీ నజఫి మజిలీస్లను ఆలపించారు.
అనంతరం గుర్రాలపై పీర్లను ఊరేగిస్తూ మాతం నిర్వహించారు. నగరంలోని పెద్ద పంజేష్ నుంచి మామిడికుదురు వరకు సాగిన ఈ సంతాప యాత్రలో వేలాదిగా భక్తులు పాల్గొని తమ భక్తి, విశ్వాసాలను చాటుకున్నారు.
కర్బలా అమరవీరులను స్మరించుకుంటూ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి వారికి ఘనంగా శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. కార్యక్రమానికి హాజరైన భక్తుల కోసం నిర్వాహకులు రెండు పూటలా అన్నసంతర్పణ ఏర్పాటు చేశారు. మొహర్రం సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో భక్తిపూర్వకంగా సాగాయి.
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