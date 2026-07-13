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Mamidikuduru: మామిడికుదురులో భక్తిశ్రద్ధలతో మొహరం వేడుకలు!

Mamidikuduru: కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురులో మొహరం సంతాప కార్యక్రమాలు. కామ్రే బనీ హాషిమ్ పంజాలో మజిలీస్, పీర్ల ఊరేగింపు మరియు భారీ అన్నసంతర్పణ.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 13 July 2026 7:55 AM IST
Mamidikuduru
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Mamidikuduru: మామిడికుదురులో భక్తిశ్రద్ధలతో మొహరం వేడుకలు!

మామిడికుదురు: మొహరం సంతాప కార్యక్రమాల్లో భాగంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, మామిడికుదురులో ఆదివారం భక్తిశ్రద్ధలతో పీర్ల ఊరేగింపు నిర్వహించారు. కామ్రే బనీ హాషిమ్ పంజాలో నిర్వహించిన మజిలీస్‌లో మత ప్రబోధకులు సయ్యద్ మహమ్మద్ జైది కర్బలా ఘటన విశిష్టతను, త్యాగాల సందేశాన్ని భక్తులకు వివరించారు.

అనంతరం పంజా నుంచి పీర్లను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి నగరం పెద్ద పంజిషా వరకు మాతం నిర్వహించారు. డాక్టర్ అబ్బాస్ కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో అన్నసంతర్పణ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరయ్యారు. పీర్ల వద్ద మొక్కులు చెల్లించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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