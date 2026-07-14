Ainavilli: డిప్యూటీ సీఎం ఆరోగ్యం కోసం 101 కొబ్బరికాయల మొక్కు!
Ainavilli: ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని కాంక్షిస్తూ అయినవిల్లి శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఎమ్మెల్యే ప్రత్యేక పూజలు.
Ainavilli: జనసేన పార్టీ అధినేత, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో త్వరగా కోలుకోవాలని కాంక్షిస్తూ అయినవిల్లి శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ ప్రత్యేక పూజలు, గణపతి హోమం నిర్వహించారు.
పవన్ కళ్యాణ్ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో త్వరితగతిన ప్రజా సేవలోకి తిరిగి రావాలని ఎమ్మెల్యే స్వామివారిని వేడుకొన్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం 101 కొబ్బరి కాయల మొక్కు తీర్చుకొని ఆలయంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు.
Next Story