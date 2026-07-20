Rampachodavaram: ఎమ్మెల్యే శిరీషాదేవి బర్త్డే ఉచిత ఆటో సేవలు ప్రారంభం!
Rampachodavaram: రాజవొమ్మంగిలో రంపచోడవరం ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీషాదేవి జన్మదిన వేడుకలు.
Rampachodavaram: పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే, రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ కమిటీ చైర్పర్సన్ మిరియాల శిరీషాదేవి జన్మదినోత్సవ వేడుకలు సోమవారం రాజవొమ్మంగి మండల కేంద్రంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే తన స్వంత నిధులతో నిర్మించిన బస్ షెల్టర్, ప్రజా మరుగుదొడ్లను ప్రారంభించి ప్రజలకు అంకితం చేశారు.
అనంతరం కిండ్ర రోడ్ జంక్షన్ వద్ద నిర్మించిన మరో బస్ షెల్టర్ను ప్రారంభించి, కిండ్ర రోడ్ మార్గంలో ప్రయాణించే ప్రజల సౌకర్యార్థం ఉచిత ఆటోసేవకు శ్రీకారం చుట్టి తొలి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆటో డ్రైవర్లు, పారిశుధ్య కార్మికులకు బట్టలు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానుల సమక్షంలో కేక్ కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గంలోని 12 మండలాలకు చెందిన తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, మహిళా నాయకులు, క్లస్టర్, యూనిట్, బూత్ కన్వీనర్లు, యువ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఎమ్మెల్యేకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనంతరం హాజరైన వారందరికీ భోజన వసతి ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజా సేవే తన లక్ష్యమని, నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఇలాంటి ప్రజా ప్రయోజన కార్యక్రమాలను మరింత విస్తృతంగా కొనసాగిస్తామని ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీషాదేవి ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.