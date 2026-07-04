P Gannavaram: వంగవీటి రంగా జయంతి వేడుకలు నివాళులర్పించిన ఎమ్మెల్యే!
P Gannavaram: వంగవీటి మోహనరంగా జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. పలు గ్రామాల్లో రంగా విగ్రహాలు, చిత్రపటాలకు ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ నివాళులర్పించారు.
పి.గన్నవరం: మండలంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద, పి.గన్నవరం డొక్కా సీతమ్మ ఆక్వా టెక్, బెల్లంపూడి గ్రామం, ఆదిమూలం వారిపాలెం గ్రామం మరియు నరేంద్రపురం గ్రామాల్లో స్వర్గీయ శ్రీ వంగవీటి మోహనరంగా గారి జయంతి సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటానికి మరియు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించిన పి. గన్నవరం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు గిడ్డి సత్యనారాయణ
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ, స్వర్గీయ వంగవీటి మోహనరంగా ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన గొప్ప ప్రజానాయకుడని కొనియాడారు. పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం ఆయన చేసిన సేవలు ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయమని పేర్కొన్నారు. యువత సమాజ సేవను ఆదర్శంగా తీసుకుని ప్రజలకు అంకితభావంతో పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు మరియు గ్రామస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని వంగవీటి మోహనరంగా గారికి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.