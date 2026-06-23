Razole: అంగన్వాడీలకు కార్పొరేట్ లుక్ రూ.18 లక్షల వంట సామాగ్రి పంపిణీ!
Razole: రాజోలు నియోజకవర్గంలోని 253 అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు రూ.18 లక్షల వ్యయంతో ఇండక్షన్ స్టవ్లు, ఆధునిక వంట సామాగ్రిని ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ పంపిణీ చేశారు.
రాజోలు: మహిళలు, చిన్నారుల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని రాజోలు ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ పేర్కొన్నారు.
డాక్టర్.బీఆర్ .అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు మండలంలోని ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు కార్యాలయం వద్ద సీడీపీవో సీహెచ్ ఇందిర ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు ఇండక్షన్ స్టవ్స్, వంట సామాగ్రి పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు చిన్నారుల భవిష్యత్తుకు పునాదుల వంటివని, వాటి అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోందన్నారు. రాజోలు నియోజకవర్గంలోని 253 అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు ఒక్కో కేంద్రానికి రూ.7 వేల విలువైన ఇండక్షన్ స్టవ్తో పాటు వంట సామాగ్రిని అందజేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మొత్తం రూ.18 లక్షల వ్యయంతో ఈ పరికరాల పంపిణీ చేపట్టడం జరిగిందన్నారు.
అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో చిన్నారులకు పరిశుభ్రమైన, నాణ్యమైన ఆహారం అందించడంలో ఈ పరికరాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని పేర్కొన్నారు. పిల్లల ఆరోగ్యం, పోషకాహారం పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని సిబ్బందికి సూచించారు. చిన్నారుల పట్ల ప్రేమ, బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తూ వారికి మెరుగైన సేవలు అందించాలని కోరారు.
అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సొంత భవనాలు లేని ప్రాంతాల్లో శాశ్వత భవనాల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం ప్రణాళికాబద్ధంగా చర్యలు తీసుకుంటోందని ఎమ్మెల్యే వెల్లడించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలు, చిన్నారులకు మెరుగైన సేవలు అందేలా అన్ని వసతులను కల్పించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు.
అంగన్వాడీ కేంద్రాల అవసరాలను గుర్తించి ఆధునిక వంట పరికరాలు అందించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆయన ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో చాగంటి స్వామి,కడలి శ్రీదుర్గ, గుండుబోగుల పెదకాపు, ఆకన బాబ్జి నాయుడు,కేతా వెంకట లక్ష్మీ, సూరిశెట్టి శ్రీను,పొలమూరి శ్యాంబాబు, ఐసీడీఎస్ అధికారులు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, ప్రజాప్రతినిధులు మరియు స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు.