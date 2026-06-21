Razole: సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్
Razole: రాజోలులో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్. 63 మంది బాధితులకు రూ. 33.90 లక్షల ఆర్థిక సాయం.
Razole: రాజోలు నియోజకవర్గంలోని మలికిపురం మండలం లక్కవరం ఎం.జి. గార్డెన్స్ మినీ ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాజోలు ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి (CMRF) ద్వారా 63 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.33,90,497 విలువైన చెక్కులను పంపిణీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి పథకం ద్వారా పార్టీలకు అతీతంగా అర్హులైన ప్రతి పేద కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోందన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న కుటుంబాలకు ఈ సహాయం ఎంతో ఉపశమనం కలిగిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
అలాగే కూటమి నాయకులు, గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు అర్హులైన పేదలను గుర్తించి వారికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు అందేలా కృషి చేయాలని సూచించారు. సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా లభించి, వారి కష్టకాలంలో ప్రభుత్వం తోడుగా నిలుస్తోందని తెలిపారు.
కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు, కూటమి నాయకులు, గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు, అధికారులు మరియు లబ్ధిదారులు పాల్గొన్నారు.