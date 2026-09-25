Visweswarayapuram: రూ.26 లక్షల సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే
Visweswarayapuram: రాజోలు నియోజకవర్గంలో పేదలకు సీఎంఆర్ఎఫ్ వరం. మలికిపురం మండలం విశ్వేశ్వరాయపురంలో 31 మందికి రూ. 26 లక్షల చెక్కులు అందజేసిన ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్.
విశ్వేశ్వరాయపురం: రాజోలు నియోజకవర్గం లోని పేద, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి (CMRF) ద్వారా ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోందని రాజోలు ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ అన్నారు. మలికిపురం మండలం విశ్వేశ్వరాయపురం క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి ద్వారా మంజూరైన రూ.26 లక్షల విలువైన చెక్కులను 31 మంది లబ్ధిదారులకు ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ పంపిణీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. అనారోగ్య సమస్యలతో వైద్య చికిత్సలు చేయించుకుంటూ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పేద కుటుంబాలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి ఎంతో భరోసా కల్పిస్తోందన్నారు. అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రభుత్వ సహాయం అందేలా కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు.
ఇప్పటివరకు రాజోలు నియోజకవర్గంలో 1,571 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.10 కోట్ల 80 లక్షల మేర ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి అందించామని ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ వెల్లడించారు. ప్రజల ఆరోగ్యం, సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని, ఆపదలో ఉన్న కుటుంబాలకు అవసరమైన సహాయాన్ని అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
నియోజకవర్గంలోని అర్హులైన ప్రజలు ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి, ఇతర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ వారి సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి ద్వారా పేద కుటుంబాలకు అందుతున్న ఆర్థిక సహాయం మరింత మందికి చేరేలా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు.