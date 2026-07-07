Rajahmundry: కమిషనర్ రాహూల్ మీనా యాక్షన్ ప్లాన్ డ్రైనేజీ సమస్యపై తనిఖీలు
Rajahmundry: రాజమండ్రి ఆవ రోడ్డు స్లాటర్ హౌస్ పనులను వేగవంతం చేసి, ఆగస్టు 1 నాటికి ప్రారంభించాలని కమిషనర్ రాహూల్ మీనాను ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసు కోరారు.
రాజమండ్రి : ఆవ రోడ్డులోని స్లాటర్ హౌస్ అభివృద్ధి పనులు, ఆవ రోడ్డులో ఖురేషి సంఘానికి సంబంధించిన స్థలంలో నెలకొన్న డ్రైనేజీ సమస్యలపై రాజమహేంద్రవరం సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ (వాసు)... నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ రాహూల్ మీనాతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ముస్లిం మైనారిటీ ప్రముఖ నాయకులు మహమ్మద్ అబ్దుల్లా, ముస్లిం నాయకులు, ఖురేషి సంఘం ప్రతినిధులు పాల్గొని తమ సమస్యలను ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ ద్వారా కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఆవ రోడ్డులో ఖురేషి సంఘానికి చెందిన సుమారు రెండు ఎకరాల స్థలానికి ఆనుకుని ఉన్న కాలువ నుంచి వర్షపు నీరు, మురుగునీరు స్థలంలోకి చేరడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని సంఘం ప్రతినిధులు వివరించారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో పారిశుధ్య సమస్యలు తలెత్తడంతో పాటు స్థలం వినియోగానికి కూడా ఆటంకం కలుగుతోందని తెలిపారు.
ఈ అంశంపై స్పందించిన కమిషనర్ రాహూల్ మీనా వెంటనే ఇంజినీరింగ్ అధికారులతో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. నీరు ఏ ప్రాంతం నుంచి వస్తోందో గుర్తించి, అవసరమైతే కొత్త డ్రైనేజీ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని, ఇప్పటికే ఉన్న డ్రైనేజీ కనెక్షన్లలో లోపాలుంటే వాటిని తక్షణమే సరిచేయాలని సూచించారు. ప్రధాన రహదారిపై ఇటువంటి సమస్యలు కొనసాగడం సరికాదని పేర్కొన్నారు.
అదే విధంగా, సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం నిర్మించిన నూతన స్లాటర్ హౌస్ ఇప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రాకపోవడంతో ఖురేషి సంఘానికి చెందిన వృత్తిదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ముఖ్యంగా జంతువుల కోతకు అవసరమైన కట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్లు, ఇతర మౌలిక వసతులు పూర్తికాకపోవడంతో వారు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోందని తెలిపారు.
పనులు ఆలస్యానికి సంబంధించి కాంట్రాక్టర్ బిల్లుల పెండింగ్ అంశాన్ని ప్రస్తావించగా, పెండింగ్ అంశాలపై సమీక్షించి పనులు వేగవంతం చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని కమిషనర్ హామీ ఇచ్చారు. స్లాటర్ హౌస్ పనులను ఈ నెలాఖరులోగా పూర్తి చేసి, ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి నిర్వహణ ప్రారంభించేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.
అలాగే షెడ్లు, గ్రౌండ్ ఫ్లోరింగ్, ఓపెన్ ఏరియాలో జంతువులకు అవసరమైన అదనపు సదుపాయాలు, ఇతర మౌలిక వసతులు కూడా పూర్తి చేయాలని ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ కోరగా, వాటినీ ప్రణాళిక ప్రకారం పూర్తి చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
అంతేకాకుండా ముస్లిం మైనారిటీలకు సంబంధించిన బరియల్ గ్రౌండ్ అభివృద్ధి పనులకు నిధుల మంజూరు అంశాన్ని కూడా ఎమ్మెల్యే వాసు ప్రస్తావించారు. దీనిపై అవసరమైన ప్రతిపాదనలు పరిశీలించి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని కమిషనర్ హామీ ఇచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, ఖురేషి సంఘం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురుచూస్తున్న సమస్యలను శాశ్వతంగా పరిష్కరించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. స్లాటర్ హౌస్ను త్వరితగతిన పూర్తి చేసి అన్ని సౌకర్యాలతో ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో పాటు డ్రైనేజీ, బరియల్ గ్రౌండ్ తదితర సమస్యలను కూడా దశలవారీగా పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. ప్రజలకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు కల్పించడంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని స్పష్టం చేశారు.