Rajahmundry: సిటీ డెవలప్మెంట్: బొమ్మూరుకు సీవీ మార్కెట్ తరలింపు!
Rajahmundry: రాజమండ్రి సీవీ మార్కెట్ బొమ్మూరుకు తరలింపు, 3 కొత్త విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ల ఏర్పాటుపై కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరితో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసు కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు.
రాజమండ్రి : నగరాభివృద్ధికి కీలకమైన రెండు ప్రధాన అంశాలపై జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి గారితో రాజమహేంద్రవరం సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ (వాసు) గారు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో నగర టీడీపీ అధ్యక్షులు మజ్జి రాంబాబు, సెంట్రల్ వెజిటబుల్ (సీవీ) మార్కెట్ ప్రతినిధులు, విద్యుత్ శాఖ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, రాజమహేంద్రవరం నగరంలోని మంగళవరపుపేటలో గత 45 సంవత్సరాలుగా కేంద్ర కూరగాయల మార్కెట్ కొనసాగుతోందని తెలిపారు. నగర నడిబొడ్డున మార్కెట్ ఉండటం వల్ల ప్రతిరోజూ తీవ్ర ట్రాఫిక్ రద్దీ, వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం, ప్రజలకు ఇబ్బందులు, తరచూ ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని వివరించారు.
ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారంగా మార్కెట్ను విశాలమైన ప్రాంతానికి తరలించాలని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్ణయించిందని, వ్యాపార సంఘాలతో సుదీర్ఘ చర్చలు, పలు దఫాల సంప్రదింపుల అనంతరం బొమ్మూరులోని దేవాదాయ శాఖకు చెందిన సుమారు 4 ఎకరాల భూమిని మార్కెట్ ఏర్పాటుకు లీజుకు పొందినట్లు తెలిపారు.
ఈ మేరకు గత ఏడాది జులైలో దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ 11 సంవత్సరాల కాలానికి లీజు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారని, కూరగాయల మార్కెట్ అసోసియేషన్ రూ.56.40 లక్షలు లీజు డిపాజిట్ చెల్లించడంతో పాటు ప్రతి సంవత్సరం లీజు మొత్తాన్ని కూడా చెల్లించనున్నట్లు వివరించారు.
కొత్త మార్కెట్లో వ్యాపారులు, రైతులు, వినియోగదారులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేలా అంతర్గత రహదారులు, తాగునీటి సరఫరా, పారిశుధ్య సదుపాయాలు, మురుగునీటి పారుదల, విద్యుదీకరణ వంటి ప్రాథమిక మౌలిక వసతులు అత్యవసరమని ఎమ్మెల్యే వాసు కలెక్టర్ కు తెలిపారు. స్థలాన్ని పూడ్చి చదును చేసేందుకు ఇప్పటికే రూ.1.95 కోట్ల అంచనాలు సిద్ధం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో బొమ్మూరులో ఏర్పాటు చేయనున్న కేంద్ర కూరగాయల మార్కెట్ అభివృద్ధి పనుల కోసం రూ.1 కోటి మంజూరు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ను ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ కోరారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే నగర ట్రాఫిక్ సమస్యకు గణనీయమైన ఉపశమనం లభించడంతో పాటు రైతులు, వ్యాపారులు, ప్రజలందరికీ దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం చేకూరుతుందని వివరించారు.
అదేవిధంగా నగరంలో విద్యుత్ అవసరాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మూడు కొత్త విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ల ఏర్పాటుపై కూడా ఎమ్మెల్యే వాసు విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో కలిసి కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. సబ్స్టేషన్ల నిర్మాణానికి అవసరమైన భూముల గుర్తింపు, పెండింగ్లో ఉన్న సర్వేలు, ప్రభుత్వ భూముల కేటాయింపు, సాంకేతిక అంశాలను అధికారులతో కలిసి వివరించారు.
కాగా సబ్స్టేషన్లకు అవసరమైన స్థలాలపై స్పష్టత వచ్చిన వెంటనే టెండర్ ప్రక్రియ ప్రారంభించాలని, టెండర్లను వేగంగా పూర్తి చేసి పనులు ఆలస్యం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి ఆదేశించారు. టెండర్ ప్రక్రియకు అవసరమైన కాలపరిమితిపై కూడా అధికారులతో చర్చించి, అన్ని పరిపాలనా అనుమతులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సూచించారు.