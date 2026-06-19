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Rajahmundry: రాజమండ్రిలో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ సంచలన పర్యటన!

Rajahmundry: రాజమహేంద్రవరంలో "మన వార్డులో – మన ఆదిరెడ్డి" కార్యక్రమం! ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుంటూ, అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్.

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY
Published on: 19 Jun 2026 7:52 AM IST
Rajahmundry
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Rajahmundry: రాజమండ్రిలో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ సంచలన పర్యటన!

రాజమండ్రి: “ప్రజలతో మమేకం.. సమస్యలకు పరిష్కారం” అన్నదే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని రాజమహేంద్రవరం సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ అన్నారు. నగరంలో ప్రతి డివిజన్‌లో ప్రజల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకుని, వాటికి వేగంగా పరిష్కారం చూపించడమే తన బాధ్యతగా భావిస్తున్నానన్నారు.

ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న చిన్నా పెద్దా సమస్యలన్నీ శ్రద్ధగా విని, సంబంధిత అధికారులతో సమన్వయం చేసి వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, నగర అభివృద్ధి అనేది కేవలం కాగితాలపై కాదు.. ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు కనిపించేలా ఉండాలన్నారు. అందుకే ప్రజల మధ్యే ఉంటూ, వారి అభిప్రాయాలు, అవసరాలు, సూచనల ఆధారంగా ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు.

రాజమహేంద్రవరం నగర ప్రజల సమస్యలను క్షేత్రస్థాయిలో తెలుసుకుని వెంటనే పరిష్కరించాలనే లక్ష్యంతో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ చేపట్టిన "మన వార్డులో – మన ఆదిరెడ్డి" కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన లభిస్తోంది.

దీనిలో భాగంగా గురువారం రాత్రి 21, 22, 23 డివిజన్ల కు సంబంధించి వంకాయలవారి వీధిలో ఉన్న స్వర్గీయ సంఘ సంస్కర్త కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు వారి నివాసం వద్ద నిర్వహించిన "మన వార్డులో – మన ఆదిరెడ్డి" కార్యక్రమంలో రాజమహేంద్రవరం సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ (వాసు) పాల్గొని మాట్లాడారు.

21, 22, 23 డివిజన్లు కూటమికి కంచుకోటలని, ఈ ప్రాంతంలో పార్టీ జెండా ఎగురవేయడంలో కార్యకర్తల త్యాగం, కృషి ఎనలేనిదన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన, బీజేపీల బలం నాయకుల వల్ల కాకుండా నిస్వార్థంగా పనిచేసే కార్యకర్తల వల్లే పెరిగిందని పేర్కొన్నారు.

ఈ ప్రాంతంలో అధిక సంఖ్యలో ఆలయాలు ఉండటంతో వివిధ ఆలయ పాలక మండళ్లు, ఎండోమెంట్స్ కమిటీలు, చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వంటి సంస్థల్లో 21, 22, 23 డివిజన్లకు చెందిన నాయకులు, వివిధ సామాజిక వర్గాల ప్రతినిధులకు సముచిత ప్రాధాన్యం కల్పించినట్లు వివరించారు. ఆలయ అభివృద్ధి, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు.

21వ డివిజన్‌లో ఇప్పటికే రూ.1.50 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయని, రూ.89 లక్షల విలువైన పుష్కరాల పనులు ప్రతిపాదించామని తెలిపారు. 22వ డివిజన్‌లో రూ.3.55 కోట్ల మేర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని, 23వ డివిజన్‌లో సుమారు కోటి రూపాయలతో రోడ్లు, డ్రైనేజీల నిర్మాణం చేపట్టి భవిష్యత్తులో సమస్యలు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వివరించారు.

గత ఐదేళ్ల వైసీపీ పాలనలో కొత్త పెన్షన్లు, రేషన్ కార్డులు ఇవ్వలేదని, ఉన్న వాటినే తొలగించారని విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాజమహేంద్రవరం నియోజకవర్గంలోనే 722 కొత్త పెన్షన్లు మంజూరు చేశామని, 8 వేల కొత్త రేషన్ కార్డులు జారీ చేశామని తెలిపారు. త్వరలో మరో 3 లక్షల కొత్త పెన్షన్లను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మంజూరు చేయనున్న నేపథ్యంలో నియోజకవర్గానికి సుమారు 1,500 పెన్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు.

దశాబ్దాలుగా కలగా ఉన్న గోదావరి రివర్ ఫ్రంట్‌ను కూటమి ప్రభుత్వమే సాకారం చేస్తోందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని, ఫేజ్-1, ఫేజ్-2లను అనుసంధానించే బ్రిడ్జిని ప్రత్యేక ఆకర్షణగా తీర్చిదిద్దుతామని, దుర్గం చెరువు తరహాలో సెల్ఫీ పాయింట్‌గా అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పద్మావతి ఘాట్ మెట్లు, నిర్మాణాలు దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో రూ.2 కోట్లతో మరమ్మత్తు పనులకు టెండర్లు పిలిచామని, త్వరలో పనులు ప్రారంభమవుతాయని తెలిపారు.

చందా సత్రం అభివృద్ధికి రూ.1.50 కోట్లు, నూనె వర్తకుల లక్ష్మీనారాయణ అన్నదాన సమాజానికి నిధులు, గంటలమ్మ ఆలయానికి రూ.70 లక్షలు, వేణుగోపాలస్వామి దేవస్థానానికి రూ.30 లక్షలు, ఉమా మార్కండేయస్వామి ఆలయానికి రూ.30 లక్షలు, జంపేట ఉమా రామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయానికి రూ.13 లక్షలు, వంకాయలవారి వీధి వినాయక ఆలయానికి రూ.6 లక్షలు, విజయసంపద గణపతి ఆలయానికి రూ.8.5 లక్షలు మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు.

ఉమా మార్కండేయస్వామి ఆలయంలో ధ్వజస్తంభం లోపలి భాగం పూర్తిగా శిథిలమైపోయిన విషయాన్ని గుర్తించి, 58 అడుగుల ప్రత్యేక వృక్షాన్ని సేకరించి ధ్వజస్తంభ పునఃప్రతిష్ఠ నిర్వహించామని తెలిపారు. సనాతన ధర్మ పరిరక్షణకు కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు.

కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు వారి నివాసాన్ని హెరిటేజ్ టూరిజం కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఎంపీ నిధుల ద్వారా రూ.30 లక్షలు, అదనంగా రూ.10 లక్షలతో మరమ్మత్తు పనులు చేపట్టినట్లు వివరించారు.

పెరుగుతున్న విద్యుత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాజమహేంద్రవరం నగరానికి ఐదు కొత్త విద్యుత్ సబ్‌స్టేషన్లు మంజూరు చేయించామని తెలిపారు. భవిష్యత్తు 40-50 సంవత్సరాల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రణాళిక రూపొందించామని చెప్పారు. గోదావరి గట్టు ప్రాంతంలో అండర్‌గ్రౌండ్ పవర్ కేబుల్ పనులు కూడా కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు.

నగరంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. గత రెండేళ్లలో 130 మంది అసాంఘిక శక్తులపై రౌడీషీట్లు తెరిచామని, 13 మందిపై పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేశామని వెల్లడించారు. గంజాయి, సారా మాఫియాలపై యుద్ధం కొనసాగుతోందని, మహిళల భద్రత విషయంలో రాజీ లేదని స్పష్టం చేశారు.

రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా మహిళల రక్షణ కోసం "మహిళా రక్షక్" కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టామని, మహిళలను వేధించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

నగరంలో 23 పార్కులను అభివృద్ధి చేసి వాటి నిర్వహణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. ప్రజల ఆరోగ్యానికి పారిశుద్ధ్యం కీలకమని, డ్రైనేజీల ఆధునీకరణ, మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ బలోపేతంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని పేర్కొన్నారు.

తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన, బీజేపీ కార్యకర్తలు మరింత సమన్వయంతో పనిచేయాలని, పరస్పర గౌరవంతో ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని సూచించారు. రాజకీయ అవకాశాలు రాని కార్యకర్తలు నిరాశ చెందవద్దని, అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ భవిష్యత్తులో తగిన గుర్తింపు, అవకాశాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

గోదావరి పుష్కరాల నేపథ్యంలో ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతానికి ఎలాంటి నష్టం జరగదని, రోడ్డు విస్తరణ పేరుతో ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టబోమని ఎమ్మెల్యే స్పష్టం చేశారు. కొన్ని వర్గాలు చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మవద్దని కోరారు.

అనంతరం కార్యకర్తలు, నాయకులతో ప్రత్యేక ముఖాముఖి సమావేశం నిర్వహించి వారి అభిప్రాయాలు, సూచనలు స్వీకరించారు. రాత్రి అక్కడే కార్యకర్తలు, నాయకులతో కలిసి విందు స్వీకరించిన ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు, నాళం భీమరాజు వీధిలోని శ్రీ సిద్ధి లక్ష్మీ గణపతి ఆలయ చైర్మన్ మద్ది నారాయణరావు నివాసంలో రాత్రి బస చేశారు.

నగర టీడీపీ అధ్యక్షులు మజ్జి రాంబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు నల్లం శ్రీను, శెట్టి జగదీష్, మాటూరి సిద్ధు, యిన్నమూరి దీపు, నిమ్మలపూడి గోవింద్, తావ్వా రాజా, కొల్లి బుజ్జి, బూరా రామచంద్రయ్య, నరసింహమూర్తి, వివిధ కార్పొరేషన్ల డైరెక్టర్లు, ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు, స్థానిక ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

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