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Rajahmundry: 36, 42 డివిజన్లలో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ పర్యటన

Rajahmundry: రాజమండ్రిలో వర్షపు నీటి సమస్య పరిష్కారానికి రూ.25 కోట్లతో మేజర్ డ్రెయిన్ నిర్మిస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ (వాసు) వెల్లడించారు.

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY
Published on: 24 Sept 2026 11:06 PM IST
Rajahmundry
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Rajahmundry: 36, 42 డివిజన్లలో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ పర్యటన

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రాజమండ్రి : తుపాను ప్రభావంతో రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో రాజమహేంద్రవరం సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ 36, 42 డివిజన్లలోని పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించి వర్షపు నీటి పరిస్థితిని పరిశీలించారు.

గతంలో వర్షాలు కురిసిన సమయంలో ఈ ప్రాంతాల్లో నడుములోతు వరకు వర్షపు నీరు నిలిచిపోయి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారని, ప్రస్తుతం రెండు రోజులు గా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నా ఆ పరిస్థితి లేదని, కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన డ్రైనేజీ అభివృద్ధి పనుల కారణంగా గణనీయమైన మార్పు కనిపిస్తోందని ఎమ్మెల్యే వాసు తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా స్థానికులతో మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. గతంలో గంట లేదా రెండు గంటల పాటు కురిసిన వర్షానికే రోజుల తరబడి నీరు నిలిచిపోయే పరిస్థితి ఉండేదని, ఆ సమస్య పరిష్కారం కోసం కొత్తగా నిర్మించిన అనుసంధాన డ్రైనేజీ వ్యవస్థల కారణంగా వర్షపు నీరు వేగంగా బయటకు వెళ్తోందని వివరించారు.

అయితే ప్రస్తుతం కొద్దిపాటి నీరు నిలుస్తున్న ప్రాంతాలకు కూడా శాశ్వత పరిష్కారం కల్పించేందుకు రూ.25 కోట్లతో మేజర్ డ్రెయిన్ నిర్మాణానికి చర్యలు చేపట్టామని ఎమ్మెల్యే వాసు తెలిపారు. ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పుష్కరాల పనులకు నిధులు మంజూరు చేసిన నేపథ్యంలో సంబంధిత పనులకు టెండర్లు పూర్తయ్యాయని, త్వరలోనే పనులు ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించారు.

పైనుంచి వచ్చే వర్షపు నీటి ప్రవాహాన్ని సమర్థవంతంగా మళ్లించి, ఆయా ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోకుండా డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ మేజర్ డ్రెయిన్ నిర్మాణం లక్ష్యమని స్థానికులకు వివరించారు. ఈ పనులు పూర్తయిన తర్వాత ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న కొద్దిపాటి నీటి నిల్వ సమస్య కూడా ఉండదని స్థానిక ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు.

ఇప్పటికే చేపట్టిన డ్రైనేజీ పనుల వల్ల గతంతో పోలిస్తే నీరు నిలిచే సమయం గణనీయంగా తగ్గిందని, రానున్న రోజుల్లో చేపట్టే మేజర్ డ్రెయిన్, రోడ్డు తదితర అభివృద్ధి పనులతో సమస్యకు పూర్తిస్థాయిలో పరిష్కారం లభిస్తుందని ఎమ్మెల్యే వాసు తెలిపారు.

వర్షాలు కురుస్తున్న సమయంలోనే క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ప్రజల ఇబ్బందులను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవడం ద్వారా సమస్యల పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు అవసరమైన సమయంలో అందుబాటులో ఉంటామని, అభివృద్ధి పనులు పూర్తయ్యే వరకు సంబంధిత సమస్యలను పర్యవేక్షిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

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RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

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