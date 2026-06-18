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Amalapuram: అమలాపురంలో మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ బర్త్‌డే వేడుకలు!

Amalapuram: ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ జన్మదిన వేడుకలు అమలాపురంలో ఘనంగా జరిగాయి.

SURESH, AMALAPURAM
Published on: 18 Jun 2026 12:21 PM IST
Amalapuram
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Amalapuram: అమలాపురంలో మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ బర్త్‌డే వేడుకలు!

అమలాపురం: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో కార్మికశాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ముంబై తదితర ప్రాంతాల్లో కూడా వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు ఆయన అభిమానులు తెలిపారు.

మహిళా సాధికారతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ విమెన్ ఎంపవర్‌మెంట్ కార్యక్రమం ద్వారా 120 మంది మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించినట్లు పేర్కొన్నారు.ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆకాంక్షించిన విధంగా ప్రతి ఇంటిలో ఒక పారిశ్రామికవేత్త ఉండేలా అవకాశాలు సృష్టిస్తున్నామని తెలిపారు.

రాష్ట్రంలో లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వస్తుండగా,లక్షలాది ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయని, అయినప్పటికీ వైసీపీ విషప్రచారం చేస్తోందని మంత్రి విమర్శించారు.

వైస్సార్సీపీ మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాథ్ మహిళలపై చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ, మహిళలను కించపరిచే విధంగా మాట్లాడటం బాధాకరమన్నారు. మహిళలకు అలంకరణ,ముస్తాబు జన్మహక్కులాంటివని,కనీస అవగాహన లేకుండా వ్యాఖ్యలు చేయడం తగదన్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి అనిత రాష్ట్రంలో ఎక్కడ సమస్య తలెత్తినా వెంటనే స్పందిస్తూ బాధితులను పరామర్శిస్తున్నారని కొనియాడారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిని చూసి వైసిపి అసత్య ప్రచారాలు చేస్తుంది, అలాంటి ప్రచారాలను ప్రజలు నమ్మరని అన్నారు.

గత ఎన్నికల్లో ప్రజలు వైసీపీకి కేవలం 11 స్థానాలు మాత్రమే ఇచ్చిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. భవన నిర్మాణ కార్మికులు, వలస కార్మికులకు రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని తెలిపారు. వైసీపీ తన విధానాన్ని మార్చుకోకపోతే భవిష్యత్తులో ప్రజలు ఒక్క సీటు కూడా ఇవ్వబోరని మంత్రి హెచ్చరించారు.

మంత్రి సుభాష్ జన్మదినం సందర్భంగా ఆయన అభిమానులు సుమారు 100 సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారని తెలిపారు. ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోదీ,ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు,ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సూచించిన సేవా దృక్పథంతో ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు.

ప్రభుత్వం రెండేళ్ల సుపరిపాలనను చూసి ఓర్వలేక ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు చేస్తున్నాయని,రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి ప్రజలే సరైన సమాధానం చెబుతారని మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ అన్నారు.

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SURESH, AMALAPURAM

SURESH, AMALAPURAM

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