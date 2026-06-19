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Amalapuram: అమలాపురంలో ఘనంగా కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల విజయోత్సవ సభ

Amalapuram: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా జిల్లా స్థాయి విజయోత్సవ సభ ఘనంగా జరిగింది.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 19 Jun 2026 4:48 PM IST
Amalapuram
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Amalapuram: అమలాపురంలో ఘనంగా కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల విజయోత్సవ సభ

అమలాపురం: కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, అమలాపురంలోని కాపు కళ్యాణ మండపంలో జిల్లా స్థాయి విజయోత్సవ సభ ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి జిల్లా ఇన్‌చార్జి మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలుతో ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై విశ్వాసం పెరిగిందన్నారు. మహిళల సంక్షేమం, రైతుల అభ్యున్నతి, పేదల జీవనోన్నతే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. గోదావరి డెల్టా ఆధునికీకరణకు చర్యలు చేపడతామని పేర్కొన్నారు.

కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, రాబోయే మూడేళ్లలో మరింత పురోగతి సాధించేలా అందరూ కలిసి పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వ విప్ దాట్ల సుబ్బరాజు రైతులకు అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలు, మత్స్యకారులకు అందిస్తున్న భృతి గురించి వివరించారు.

సభకు అధ్యక్షత వహించిన ఎమ్మెల్యే అయితాబత్తుల ఆనందరావు రైతులకు ఎరువుల సరఫరా, ధరల స్థిరీకరణ చర్యలు, వ్యవసాయ రంగానికి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారాన్ని వివరించారు. అనంతరం వివిధ శాఖల స్టాళ్లను సందర్శించిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో శ్రీనిధి, బ్యాంకు లింకేజీ, ఉన్నతి పథకాల కింద రూ.5,301.4 కోట్ల ఆర్థిక సహాయ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోం నైదియా దేవి, ఎమ్మెల్యేలు దేవ వరప్రసాద్, గిడ్డి సత్యనారాయణ, బండారు సత్యానందరావు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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