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Sakinetipalli: కోనసీమలో అరుదైన చేప.. 100 కిలోల నెమలికోనను పట్టుకున్న జాలర్లు!

Sakinetipalli: కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది పల్లిపాలెం హార్బర్‌లో 100 కిలోల బరువున్న అరుదైన నెమలికోన చేప మత్స్యకారుల వలకు చిక్కింది.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 22 Jun 2026 12:46 PM IST
Sakinetipalli
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Sakinetipalli: కోనసీమలో అరుదైన చేప.. 100 కిలోల నెమలికోనను పట్టుకున్న జాలర్లు!

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రాజోలు: డాక్టర్.బీఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా సఖినేటిపల్లి మండలం అంతర్వేది పల్లిపాలెం మినీ ఫిషింగ్ హార్బర్‌లో అరుదైన భారీ నెమలికోన చేప సందడి చేసింది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన స్థానిక మత్స్యకారుల వలకు సుమారు 100 కిలోల బరువున్న నెమలికోన చేప చిక్కడంతో హార్బర్‌లో సందడి నెలకొంది. భారీ పరిమాణంలో లభించిన ఈ చేపను చూసేందుకు స్థానికులు, మత్స్యకారులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

హార్బర్‌లో నిర్వహించిన వేలంలో ఈ అరుదైన చేపను స్థానిక వ్యాపారి రూ.15 వేలకు కొనుగోలు చేసినట్లు మత్స్యకారులు తెలిపారు. రెండు నెలల వేట నిషేధం అనంతరం సముద్రంలోకి వెళ్లిన మత్స్యకారులకు ఈ భారీ చేప దొరకడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు.

నెమలికోన చేప సముద్ర జలాల్లో అరుదుగా కనిపించే జాతికి చెందినదిగా మత్స్యకారులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా లోతైన సముద్ర ప్రాంతాల్లో సంచరించే ఈ చేపలు అప్పుడప్పుడే వేట వల లకు చిక్కుతుంటాయి. భారీ పరిమాణంలో లభించే నెమలికోన చేపలు మత్స్యకారులకు ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా ఉండటమే కాకుండా, సముద్ర జీవ వైవిధ్యానికి ప్రతీకగా కూడా భావిస్తారు.

ఇటీవలి కాలంలో వేట విరామం కారణంగా సముద్ర జీవుల సంతతి పెరిగిందని, అందువల్ల అరుదైన చేపలు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని మత్స్యకారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 100 కిలోల బరువున్న నెమలికోన చేప లభించడం ఈ ప్రాంత మత్స్యకారులకు ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఈ భారీ చేప హార్బర్‌కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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