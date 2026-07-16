Mamidikudur: అగ్నిప్రమాద బాధితులకు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ కొండంత అండ!
Mamidikudur: మామిడికుదురు, పెదపట్నంలంక అగ్నిప్రమాద బాధితులకు కలెక్టర్ ఆదేశాలతో నిత్యావసరాలు, టార్పాలిన్ షీట్లు పంపిణీ చేసిన ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ.
Mamidikudur: ఆపదలో ఉన్నవారికి అండగా నిలవడమే నిజమైన మానవత్వమని ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మరోసారి నిరూపించింది. డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురు మండలం లోని రెండు ప్రాంతాల్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదాల్లో సర్వస్వం కోల్పోయిన కుటుంబాలకు చేయూతనందించి వారి జీవితాల్లో ఆశాకిరణాలు నింపింది.
మామిడికుదురు గ్రామం లోని ఆల్ క్యాస్ట్ కాలనీలో ఇటీవల జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో తుమ్మిడి భాస్కరమ్మ కు చెందిన తాటాకుల ఇంటితో పాటు, పెదపట్నంలంక గ్రామంలో వారం రోజుల క్రితం సంభవించిన అగ్నిప్రమాదంలో ఏడిద వెంకటేశ్వరరావుకు చెందిన తాటాకులు ఇల్లు పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. ఈ ప్రమాదాల్లో బాధితులు తమ ఇళ్లు, గృహోపకరణాలు, దుస్తులు, నిత్యావసర వస్తువులను కోల్పోయి దిక్కుతోచని స్థితిలో నిలిచారు. ఎన్నో సంవత్సరాల కష్టార్జిత సంపద క్షణాల్లో బూడిద కావడంతో తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు.
ఈ ఘటనల గురించి తెలుసుకున్న ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అధ్యక్షులు, జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్. మహేష్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ప్రత్యేక అధికారి, డీఆర్వో సుబ్బారావు, సెక్రటరీ శ్రీహరి శేషు పర్యవేక్షణలో సభ్యులు జంపన బుజ్జిరాజు, బోణం రాజు, అల్లూరి మధురాజు, పుల్లెటికుర్తి రత్నం తదితరులు బాధిత కుటుంబాలను ప్రత్యక్షంగా పరామర్శించారు.
ప్రతి కుటుంబానికి టార్పాలిన్ షీట్లు, నిత్యావసర సరుకులు, కూరగాయలు, దుప్పట్లు, చీరలు, భోజన సామగ్రితో పాటు ఇతర అత్యవసర వస్తువులను అందజేసి అండగా నిలిచారు. అంతేకాకుండా బాధితులకు ధైర్యం చెప్పి, కష్టకాలంలో రెడ్ క్రాస్ ఎల్లప్పుడూ వారికి తోడుంటుందని భరోసా కల్పించారు.
“మానవ సేవే మాధవ సేవ” అనే స్ఫూర్తితో రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అందించిన ఈ సహాయం బాధిత కుటుంబాలకు తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని మాత్రమే కాకుండా, తిరిగి జీవితాన్ని గాడిలో పెట్టుకునే ధైర్యాన్ని అందించిందని గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు. క్లిష్ట సమయంలో తమకు అండగా నిలిచిన రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సేవలను స్థానికులు ప్రశంసించగా, బాధిత కుటుంబాలు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాయి.
సేవాభావం, దాతృత్వం, మానవత్వం కలగలిపిన ఈ సహాయక చర్య సమాజంలో పరస్పర సహకారం ఎంత గొప్పదో మరోసారి చాటిచెప్పింది. కష్టాల్లో ఉన్నవారికి చేయూతనివ్వడం ద్వారా వారి జీవితాల్లో కొత్త ఆశలను వెలిగించడం నిజమైన సామాజిక సేవ అని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు.