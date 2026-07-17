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Mamidikudur: మామిడికుదురులో మొహరం సంతాప కార్యక్రమాలు

Mamidikudur: డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురులో మొహరం సంతాప వేడుకలు నిండు శోకంతో జరిగాయి.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 17 July 2026 7:31 AM IST
Mamidikudur
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Mamidikudur: మామిడికుదురులో మొహరం సంతాప కార్యక్రమాలు

మామిడికుదురు: డాక్టర్. బిఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, మామిడికుదురులో మొహరం సంతాప కార్యక్రమాలు భక్తిశ్రద్ధల నడుమ నిండు శోకంతో నిర్వహించారు. కర్బలా అమరవీరుడు హజరత్ ఇమామ్ హుస్సేన్ (అ.స) ఆరు నెలల పసికందు తనయుడు హజరత్ అలీ అజ్గర్ (అ.స) త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ భక్తులు అశ్రునివాళులు అర్పించారు. చిన్నారి అలీ అజ్గర్ దాహార్తిని, కర్బలా విషాదాన్ని స్మరించుకుంటూ పలువురు భక్తులు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

నగరంలోని బీబీ ఫాతిమా పంజా నుంచి పవిత్ర ఉయ్యాలను ఊరేగిస్తూ మాతం నిర్వహించారు. తొలుత జరిగిన మజ్లిస్‌లో ప్రముఖ మత ప్రబోధకులు సయ్యద్ అబ్బాస్ బాఖరి కర్బలా సందేశాన్ని భక్తులకు వివరిస్తూ, మానవత్వం, త్యాగం, ధర్మ పరిరక్షణకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఇమామ్ హుస్సేన్ కుటుంబ సభ్యుల జీవితాలను స్మరించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

సాజిద్ కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు శోకగీతాలు ఆలపిస్తూ మాతంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం నగరంలోని పెద్ద పంజిషా వరకు పవిత్ర ఉయ్యాల ఊరేగింపు కొనసాగింది. అలీ అజ్గర్‌ను స్మరించుకుంటూ మహిళా భక్తులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి నివాళులర్పించారు.

ఈ సంతాప కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు మామిడికుదురు, రాజోలు పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు దూర ప్రాంతాల నుంచి సైతం పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. మొహరం సందేశమైన త్యాగం, ధర్మం, మానవత్వం చిరస్థాయిగా నిలవాలని ప్రార్థిస్తూ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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