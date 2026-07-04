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Amalapuram: తప్పుడు కేసులతో వేధింపులు కోనసీమ ఎస్పీకి గ్రామస్తుల వినతి!

Amalapuram: కోనసీమ జిల్లా శంకరగుప్తం యువకులపై నమోదైన తప్పుడు బైండ్ ఓవర్ కేసులను ఎత్తివేయాలని కోరుతూ గ్రామస్తులు జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ మీనాకు వినతిపత్రం సమర్పించారు

SURESH, AMALAPURAM
Published on: 4 July 2026 5:21 PM IST
Amalapuram
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Amalapuram: తప్పుడు కేసులతో వేధింపులు కోనసీమ ఎస్పీకి గ్రామస్తుల వినతి!

అమలాపురం: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు నియోజకవర్గం మలికిపురం మండలంశంకరగుప్తం పొంబత్తులవారి గ్రూప్‌కు చెందిన గ్రామస్తులు జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ మీనాను కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించారు.యల్లమిల్లి సురేష్ అనే వ్యక్తి తప్పుడు కేసులు నమోదు చేయించి గ్రామంలోని యువకులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాడని వారు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

14 ఏళ్ల బాలికను వేధించిన ఘటనలో గ్రామ పెద్దలు యల్లమిల్లి సురేష్‌ను మందలించి హెచ్చరించారని,అప్పటి నుంచి కక్ష పెంచుకుని గ్రామస్థులపై కక్షసాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నాడని ఆరోపించారు.తన కారును సురేష్ ధ్వంసం చేసుకుని ఆమయకులైనగాంధీ, మనోజ్, ప్రవీణ్, హర్షద్, సంతోష్‌ లపై బైండ్ ఓవర్ కేసులు నమోదు చేయించారని తెలిపారు.

బైండ్ ఓవర్ కేసులను వెంటనే ఎత్తివేసి,యల్లమిల్లి సురేష్ చర్యలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీని గ్రామస్తులు కోరారు.ఈ కార్యక్రమంలో చెవాకుల అశోక్, కొంబత్తుల చంద్రశేఖర్, వెంటేశ్వరులు, చెప్పాల సుజాత, తాడి వీరవేణి,రాపాక కుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SURESH, AMALAPURAM

SURESH, AMALAPURAM

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