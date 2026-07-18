Gopalapuram: అవంతి ఫ్యాక్టరీ సమీపంలో లారీ అగ్నిప్రమాదం.. డ్రైవర్ క్షేమం
Gopalapuram: దేవరపల్లి–గోపాలపురం ప్రధాన రహదారిలోని అవంతి ఫ్యాక్టరీ సమీపంలో శనివారం తెల్లవారుజామున ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది.
Gopalapuram: దేవరపల్లి–గోపాలపురం ప్రధాన రహదారిలోని అవంతి ఫ్యాక్టరీ సమీపంలో శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో పొగాకుతో వెళ్తున్న లారీ పూర్తిగా దగ్ధమైంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో లారీలో ఉన్న పొగాకు మంటలకు ఆహుతైంది. ఈ ప్రమాదంలో సుమారు రూ.30 లక్షల విలువైన పొగాకు కాలిపోయినట్లు ప్రాథమిక అంచనా.
సమాచారం మేరకు గోపాలపురంలోని పొగాకు బోర్డు నుంచి అనపర్తిలోని గోదాముకు పొగాకు లోడుతో లారీ బయలుదేరింది. దేవరపల్లి–గోపాలపురం రహదారిలోని అవంతి ఫ్యాక్టరీ సమీపానికి చేరుకోగానే వాహనంలో అకస్మాత్తుగా పొగలు రావడంతో వెంటనే మంటలు వ్యాపించాయి. ప్రమాదాన్ని గమనించిన లారీ డ్రైవర్ అప్రమత్తమై వెంటనే వాహనం నుంచి దూకి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. దీంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.
స్థానికులు వెంటనే దేవరపల్లి, గోపాలపురం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తీవ్రంగా శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. అయితే అప్పటికే లారీలోని పొగాకు పూర్తిగా కాలిపోవడంతో భారీ ఆస్తి నష్టం జరిగింది.
ప్రమాదం కారణంగా కొంతసేపు దేవరపల్లి–గోపాలపురం రహదారిపై ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. పోలీసులు ట్రాఫిక్ను నియంత్రించి వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని అధికారులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు.
ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. లారీలో మంటలు ఎలా ప్రారంభమయ్యాయి, సాంకేతిక లోపమా లేదా ఇతర కారణాలున్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. స్థానికులు సైతం ఇలాంటి ప్రమాదాలు పునరావృతం కాకుండా భారీ వాహనాల సాంకేతిక పరిస్థితిని తరచూ తనిఖీ చేయాలని అధికారులను కోరుతున్నారు.