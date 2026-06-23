Korukonda: కోరుకొండ సచివాలయంలో వీఆర్వో ఆత్మహత్యా యత్నం!
Korukonda: తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ సచివాలయంలో వీఆర్వోల సంఘం మండల అధ్యక్షుడు రామకృష్ణ గడ్డి మందు తాగి ఆత్మహత్యా యత్నానికి పాల్పడ్డారు.
కోరుకొండ: సచివాలయంలో గడ్డి మందు తాగి ఆత్మహత్య యత్నం పాల్పడిన వీఆర్వో. ఉన్నతాధికారుల పని ఒత్తిడి తాళలేక గడ్డి మందు తాగినట్లు చెబుతున్న కుటుంబ సభ్యులు ,తోటి ఉద్యోగులు. వీఆర్ఎ, వీఆర్వోల సంఘం మండల అధ్యక్షుడు రామక్రిష్ణ ఆత్మహత్య యత్నంపై ఆందోళన చెందుతున్న మండల వీఆర్వోల సంఘాలు.
హుటాహుటిన రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించిన సచివాలయం సిబ్బంది.. పరిస్థితి విషమం. విషయం తెలుసుకున్న ఆసుపత్రికి చేరుకున్న మండల అధికారులు. ఇటీవల పని ఒత్తిడి వల్ల కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన వీఆర్వో ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన పై నిరసన చేపట్టిన రామక్రిష్ణ. నేడు అదే పని ఒత్తిడి తో ఆత్మహత్యకు యత్నం.
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