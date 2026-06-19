Atreyapuram: వాడపల్లి వేంకటేశ్వర స్వామి హుండీ ఆదాయం రూ.2.44 కోట్లు!
Atreyapuram: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలం వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో గురువారం హుండీ లెక్కింపు నిర్వహించారు.
ఆత్రేయపురం: ఆత్రేయపురం మండలంలోని కోనసీమ తిరుమలగా ప్రసిద్ధి చెందిన వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో హుండీ ఆదాయం లెక్కింపు కార్యక్రమం గురువారం నిర్వహించారు. భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ ఆలయంలో గత 34 రోజుల కాలానికి సంబంధించిన హుండీలను తెరిచి ఆదాయాన్ని లెక్కించారు. ఆలయ చైర్మన్ ముదునూరి వెంకటరాజు (గబ్బర్ సింగ్), డిప్యూటీ కమిషనర్ మరియు కార్యనిర్వాహణాధికారి నల్లం సూర్య చక్రధరరావు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.
దేవస్థాన అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ప్రధాన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం మరియు శ్రీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ హుండీల ద్వారా రూ.1,77,70,227 నగదు లభించింది. అలాగే అన్నప్రసాదం హుండీల ద్వారా రూ.66,66,823 నగదు సమకూరింది. ఈ రెండు విభాగాల ఆదాయాన్ని కలిపి మొత్తం రూ.2,44,37,050 హుండీ ఆదాయం వచ్చినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో స్వామివారిని దర్శించుకుని తమ మొక్కులు తీర్చుకోవడంతో ఈ స్థాయిలో ఆదాయం వచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు.
నగదు ఆదాయంతో పాటు భక్తులు సమర్పించిన విలువైన కానుకలు కూడా హుండీలలో లభించాయి. హుండీలలో మొత్తం 52 గ్రాముల బంగారం, ఒక కిలో 588 గ్రాముల వెండి లభించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా 18 దేశాలకు చెందిన 77 విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు కూడా హుండీలలో గుర్తించినట్లు వెల్లడించారు. విదేశాల్లో నివసిస్తున్న భక్తులు కూడా స్వామివారిపై ఉన్న భక్తిశ్రద్ధలతో తమ కానుకలను సమర్పిస్తున్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమాన్ని పూర్తి పారదర్శకతతో నిర్వహించినట్లు దేవస్థాన వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ ఎస్.టి.పి.టి. శ్రీనివాస్, ఈఓ గ్రేడ్-III బి. నరేంద్ర కుమార్, ఎం. సత్యనారాయణతో పాటు ఆలయ అధికారులు,అర్చక స్వాములు, వేదపండితులు, గ్రామస్థులు, శ్రీవారి సేవకులు, పోలీసు సిబ్బంది, కెనరా బ్యాంకు ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య హుండీ లెక్కింపు ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
భక్తుల నుంచి నిరంతరం పెరుగుతున్న ఆదరణతో వాడపల్లి దేవస్థానం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటోందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.