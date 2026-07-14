Amalapuram: మస్కట్ నుంచి సురక్షితంగా కలెక్టర్ చొరవతో స్వదేశానికి!
Amalapuram: ఉపాధి కోసం మస్కట్ వెళ్లిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళ కటికదల మరియమ్మను కోనసీమ జిల్లా యంత్రాంగం సురక్షితంగా స్వదేశానికి రప్పించింది.
అమలాపురం: ఉపాధి కోసం మస్కట్కు వెళ్లి అనారోగ్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న మహిళను జిల్లా యంత్రాంగం చొరవతో సురక్షితంగా స్వదేశానికి రప్పించింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం గ్రామానికి చెందిన కటికదల మరియమ్మ ఈ ఏడాది జనవరిలో ఉపాధి కోసం మస్కట్కు వెళ్లారు. అక్కడ అధిక పని గంటలు, తీవ్రమైన పని ఒత్తిడి కారణంగా ఆమె ఆరోగ్యం క్షీణించింది. మధుమేహం, కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో పాటు కాళ్లు వాపు రావడం, పాదాల నుంచి చీము కారడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావడంతో స్వదేశానికి రావాలని కోరుకున్నారు.
ఆమె కుమారుడు అమలాపురం కలెక్టరేట్లోని కోనసీమ సెంటర్ ఫర్ మైగ్రేషన్ (KCM)ను ఆశ్రయించగా, జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఆర్. మహేష్ కుమార్ రావిరాల ఆదేశాల మేరకు అధికారులు సంబంధిత రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్, యజమాని, ఇతర అధికారులతో సమన్వయం చేసి మరియమ్మను సురక్షితంగా భారతదేశానికి రప్పించారు.
విదేశాలకు ఉపాధి కోసం వెళ్లే కార్మికులు ప్రభుత్వ అనుమతి పొందిన రిక్రూటింగ్ ఏజెన్సీల ద్వారానే వెళ్లాలని, విదేశాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా వెంటనే సంబంధిత అధికారులను లేదా కోనసీమ సెంటర్ ఫర్ మైగ్రేషన్ను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.