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Amalapuram: అమలాపురం సాగునీటి సమస్యలపై కలెక్టర్ సీరియస్

Amalapuram: కోనసీమ జిల్లాలో సాగునీటి సమస్యలపై కలెక్టర్ డా. ఆర్. మహేష్ కుమార్ సమీక్ష. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక. కాలువల పూడిక తీతకు ఆదేశం.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 14 July 2026 4:32 PM IST
Amalapuram
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Amalapuram: అమలాపురం సాగునీటి సమస్యలపై కలెక్టర్ సీరియస్

అమలాపురం: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో సాగునీటి సమస్యల పరిష్కారంలో అలసత్వం ప్రదర్శిస్తే సంబంధిత అధికారులపై చర్యలు తప్పవని జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఆర్. మహేష్ కుమార్ హెచ్చరించారు. మంగళవారం కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో వ్యవసాయ, నీటిపారుదల శాఖ అధికారులతో కలిసి సాగునీటి పరిస్థితిపై సమీక్ష నిర్వహించారు.

ప్రధాన, ఉప కాలువల్లో పూడిక, అవరోధాలను తొలగించి దిగువ ప్రాంత రైతులకు సైతం సాగునీరు సక్రమంగా అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. రైతుల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులను వెంటనే పరిష్కరించాలని సూచించారు.

కె. గంగవరం, అల్లవరం, ఉప్పలగుప్తం మండలాల్లో సాగునీటి సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని, కొత్త వంతెనల వద్ద పేరుకుపోయిన పూడికను సంబంధిత శాఖలు సమన్వయంతో తొలగించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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