Amalapuram: గోదావరికి భారీ వరద ముప్పు.. అప్రమత్తమైన యంత్రాంగం!
Amalapuram: గోదావరి వరద ముప్పు నేపథ్యంలో మీడియాతో మాట్లాడిన కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్, ఎస్పీ రాహుల్ మీనా; లంక గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పాఠశాలలకు సెలవులు.
Amalapuram: గోదావరికి భారీ వరద ముప్పు ధవళేశ్వరం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలకు అవకాశం ఉంది అని జిల్లా కలెక్టర్ తెలియజేసారు.సెప్టెంబర్ 26 నాటికి ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద తొలి ప్రమాద హెచ్చరికకు అవకాశం.సెప్టెంబర్ 27 నాటికి రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయికి గోదావరి వరద చేరే అవకాశం.
గోదావరి వరదలపై జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తం ఉండి లంక గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ సూచనలు జరిచేసారు.ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నం అన్నారు.
గౌతమి,వశిష్ట నదుల్లో పంట్ల రాకపోకలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశం అన్నారు.జిల్లాలో గత 24 గంటల్లో 114 మి.మీ. సగటు వర్షపాతం నమోదు అవుతుంది అన్నారు.
రానున్న మూడు రోజులు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎస్పీ రాహుల్ మీనా కొనియాడారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని సూచన తెలియజేసారు.
ముంపు ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక పోలీస్ బందోబస్తు వినాయక నిమజ్జన ఘాట్ల వద్ద భద్రతా చర్యలు నిమజ్జన సమయంలో నీటిలోకి దిగొద్దని పోలీసుల హెచ్చరిక జారిచేశారు.
నిమజ్జనాలకు క్రేన్లు,ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పాఠశాలలు,అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు ప్రస్తుతానికి సెలవు ప్రకటిచ్చారు.అత్యవసర సమస్యల పరిష్కారానికి జిల్లా కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు
జిల్లా కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్: 08856-293104‘అవేర్’ యాప్ ద్వారా వాతావరణ హెచ్చరికలు తెలుసుకోవాలని సూచనప్రజలు పోలీస్,అధికార యంత్రాంగానికి సహకరించాల కలెక్టర్,ఎస్పీ లు తెలియజేసారు.