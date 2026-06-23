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Rajahmundry: పవన్ కళ్యాణ్‌పై విమర్శలా? కాపు నేతలపై జనసేన తీవ్ర ఆగ్రహం!

Rajahmundry: రాజమండ్రిలో జనసేన నేత వై. శ్రీనివాస్ వైసీపీపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY
Published on: 23 Jun 2026 2:09 PM IST
Rajahmundry
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Rajahmundry: పవన్ కళ్యాణ్‌పై విమర్శలా? కాపు నేతలపై జనసేన తీవ్ర ఆగ్రహం!

రాజమండ్రి: జనసేన పార్టీ అధినేత, రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజకీయాల్లో నీతి, నిజాయితీ, విలువలకు ప్రతీకగా నిలిచిన నాయకుడని జనసేన నాయకుడు వై. శ్రీనివాస్ కొనియాడారు. అధికారం కోసం కాకుండా, సమాజం కోసం రాజకీయాలు చేస్తున్న అరుదైన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ అని పేర్కొన్నారు. ప్రజా సమస్యలపై నిరంతరం పోరాడుతూ, మాట ఇచ్చినప్పుడు దానికి కట్టుబడి ఉండే వ్యక్తిత్వం ఆయనదని అన్నారు.

రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలోని ద్రాక్షారామంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారిపై వైసీపీ నాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యలను మంగళవారం ఆయన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో తీవ్రంగా ఖండించిన వై. శ్రీనివాస్, కాపుల సంక్షేమం గురించి మాట్లాడే నైతిక అర్హత వైసీపీ నాయకులకు లేదని స్పష్టం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, 2019 నుండి 2024 వరకు అధికారంలో ఉన్న వైసీపీ ప్రభుత్వం కాపు సంక్షేమ పథకాలను నిర్వీర్యం చేసి, వేలాది మంది యువత భవిష్యత్తుతో ఆటలాడిందని విమర్శించారు. కాపు విద్యార్థుల విదేశీ విద్యా సహాయాన్ని నిలిపివేసి వారి ఆశయాలకు గండికొట్టిందన్నారు.

అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే వైసీపీ ప్రభుత్వం నిలిపివేసిన కాపు విద్యార్థుల విదేశీ విద్యా బకాయిలను విడుదల చేసి, అర్హులైన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు రూ.10 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందించే కార్యక్రమాన్ని పునరుద్ధరించిందని తెలిపారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిలిచిపోయిన కాపు భవనాలు, కమ్యూనిటీ హాళ్ల నిర్మాణ పనులకు నిధులు కేటాయించి తిరిగి ప్రారంభించడం ద్వారా కాపు సమాజ అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోందని చెప్పారు. ఈ భవనాలు భవిష్యత్తులో సామాజిక, సాంస్కృతిక, విద్యా కార్యక్రమాలకు కేంద్రాలుగా మారనున్నాయని పేర్కొన్నారు.

కాపు సామాజిక వర్గంలోని ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల సాధికారత కోసం కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించడం హర్షణీయమన్నారు. దీని ద్వారా చిన్న వ్యాపారాలు చేయాలనుకునే కాపు యువతకు, మహిళలకు సులభంగా రుణాలు అందించి వారిని స్వయం ఉపాధి దిశగా ప్రోత్సహించడం జరుగుతుందన్నారు.

పదవిని అనుభవించడానికి కాదు, ప్రజలకు సేవ చేయడానికి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ అని పేర్కొన్నారు. రాజకీయాల్లో విలువలు, విశ్వసనీయత, నిబద్ధతకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా ఆయన నిలిచారని కొనియాడారు.అలాగే కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న "సూపర్ సిక్స్" పథకాల ద్వారా కాపు సామాజిక వర్గంలోని లక్షలాది పేద కుటుంబాలు నేరుగా లబ్ధి పొందుతున్నాయని తెలిపారు.

"తల్లికి వందనం" పథకం ద్వారా విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో ఏడాదికి రూ.15,000 జమ చేయడం, "దీపం" పథకం ద్వారా మహిళలకు సంవత్సరానికి మూడు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు అందించడం, మహిళలకు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణం కల్పించడం, ఎన్‌టీఆర్ భరోసా పెన్షన్‌ను రూ.4,000కు పెంచి ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీనే అందించడం వంటి కార్యక్రమాలు కాపు కుటుంబాల ఆర్థిక భారం తగ్గిస్తున్నాయని చెప్పారు.

కాపుల కోసం ప్రత్యేక పథకాలు అమలు చేస్తూనే, సాధారణ సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా కూడా పెద్ద ఎత్తున లబ్ధి చేకూరుస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం నిజంగా కాపు సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. వైసీపీ నాయకులు ఈరోజు కాపుల గురించి మాట్లాడటం హాస్యాస్పదమని, వారి పాలనలో నిలిపివేసిన పథకాలను తిరిగి ప్రారంభించి కాపు సమాజానికి న్యాయం చేస్తున్నది కూటమి ప్రభుత్వమేనని అన్నారు.

వైసీపీ కాపు నాయకులపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడిన వై. శ్రీనివాస్, 2019 ఎన్నికల సమయంలో జగ్గంపేటలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్వయంగా "కాపులకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు" అని ప్రకటించినప్పుడు ఈరోజు సమావేశాలు పెట్టి మాట్లాడుతున్న నాయకులు ఎక్కడ ఉన్నారని ప్రశ్నించారు. ఆరోజు కాపుల ప్రయోజనాలు గుర్తుకురాలేదా అని నిలదీశారు.

2014-19 మధ్య కూటమి ప్రభుత్వం కాపు యువతకు విదేశీ విద్య, స్వయం ఉపాధి, ఈబీసీ రిజర్వేషన్లు, సివిల్స్ కోచింగ్ వంటి అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేసిందని, కాపు కార్పొరేషన్‌కు వంద కోట్లతో ప్రారంభించి కాపుకు సంక్షేమం దృష్టిలో పెట్టుకుని రూ.500 కోట్ల వరకు నిధులు పెంచిందని గుర్తు చేశారు. కానీ వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పథకాలన్నింటినీ నిలిపివేసి కాపు యువత భవిష్యత్తును దెబ్బతీసిందన్నారు.

"లోకేష్‌ను సీఎం చేయడానికి పవన్ కళ్యాణ్ పనిచేస్తున్నారు" అని విమర్శించే వైసీపీ కాపు నాయకులు, అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డిని సీఎం చేయడానికే రాజకీయాలు చేస్తున్నారన్న విషయం రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత పదవుల కోసం కాదు, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం, ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం పనిచేస్తున్న నాయకుడని అన్నారు. సొంత రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కాపు జాతిని అడ్డుపెట్టుకుని మాట్లాడే వైసీపీ నాయకులకు కాపు సమాజం తగిన బుద్ధి చెబుతుందని హెచ్చరించారు.

నిజంగా కాపులపై ప్రేమ ఉంటే, వైసీపీలో ఎన్నో కీలక పదవులు నిర్వహించిన సీనియర్ కాపు నాయకుడు శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించాలని, దమ్ముంటే ఆ ప్రకటనను జగన్మోహన్ రెడ్డితో చేయించాలని సవాల్ విసిరారు. కాపుల ఓట్ల కోసం మాత్రమే వైసీపీ నాయకులు నకిలీ ప్రేమ చూపిస్తున్నారని, కానీ కూటమి ప్రభుత్వం మాత్రం కాపుల అభ్యున్నతికి కార్యాచరణతో ముందుకు వెళ్తోందన్నారు.

జనసేన-టీడీపీ-బీజేపీ కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్లలోనే సంక్షేమం, అభివృద్ధి రంగాల్లో స్పష్టమైన ఫలితాలు చూపించిందని తెలిపారు నీతి, నిజాయితీ, నిబద్ధతతో రాజకీయాలు చేస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంపై కాపు సమాజంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ విశ్వాసం ఉందని, రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సమాజ సంక్షేమం కోసం ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారని వై. శ్రీనివాస్ కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు.

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RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

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