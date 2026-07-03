Home ఆంధ్రప్రదేశ్రాజమండ్రిSakhinetipalli: సీఎం, పవన్ కళ్యాణ్‌లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు.. పీఎస్‌లో ఫిర్యాదు

Sakhinetipalli: సీఎం, పవన్ కళ్యాణ్‌లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు.. పీఎస్‌లో ఫిర్యాదు

Sakhinetipalli: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన జోసెఫ్‌పై సఖినేటిపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన జనసేన నేతలు.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 3 July 2026 9:46 AM IST
Sakhinetipalli
X

Sakhinetipalli: సీఎం, పవన్ కళ్యాణ్‌లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు.. పీఎస్‌లో ఫిర్యాదు

సఖినేటిపల్లి: ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌లతో పాటు రాధా మనోహర్‌పై ఓ ప్రైవేట్ కార్యక్రమంలో అభ్యంతరకర, అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో బచ్చలమారి జోసెఫ్ అలియాస్ రావణ్‌ అలియాస్ ప్రశ్న అనే వ్యక్తిపై జనసేన నాయకులు సఖినేటిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు.

డాక్టర్.బిఆర్ .అంబేడ్కర్. కోనసీమ జిల్లా సఖినేటిపల్లి మండలం మోరి గ్రామానికి చెందిన జనసేన క్రియాశీలక సభ్యుడు ముత్యాల ఏసు ఆధ్వర్యంలో ఈ ఫిర్యాదు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, జోసెఫ్ కావాలనే దురుద్దేశంతో సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంపై కించపరిచే వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపించారు. ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానుల మనోభావాలను దెబ్బతీయడంతో పాటు రాజకీయ, కుల, మతాల మధ్య విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు.

అందువల్ల జోసెఫ్‌పై కేసు నమోదు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీకి చెందిన సాధనాల విజయ్, మేడిచర్ల కిషోర్, బల్ల చరణ్, పరసా సాయి,పెద్దిరాజు, చందు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

SakhinetipalliJanasenaDefamationComplaintAPMutyalaYesuJanasena
PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X