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Mamidikudur: త్యాగం, సత్యం, ధర్మం కోసమే ఇస్లాం స్థాపన

Mamidikudur: మామిడికుదురు మండలంలో మొహర్రం వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. కర్బలా అమరవీరుల త్యాగాలను స్మరిస్తూ భక్తులు మాతం నిర్వహించారు.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 26 Jun 2026 4:25 PM IST
Mamidikudur
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Mamidikudur: త్యాగం, సత్యం, ధర్మం కోసమే ఇస్లాం స్థాపన

మామిడికుదురు : త్యాగం, సత్యం, ధర్మం, మానవత్వం అనే నాలుగు స్తంభాల స్థాపన కోసమే ఇస్లాం ఏర్పాటైందని మత ప్రబోధకులు మహ్మద్ కాజ్మీ నజఫీ పేర్కొన్నారు. 61వ హిజ్రీ సంవత్సరంలో జరిగిన కర్బలా ఘటనను స్మరించుకుంటూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ధర్మ ప్రచారం కోసం మదీనా నుంచి కర్బలాకు వెళ్లిన హజరత్ ఇమామ్ హుస్సేన్‌ను క్రూర పాలకులు మోసపూరితంగా పిలిపించి, అత్యంత అమానుషంగా హింసించి హతమార్చారని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఇమామ్ హుస్సేన్‌తో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం 72 మందిని మూడు రోజుల పాటు ఆహారం, నీరు లేకుండా నిర్బంధించి హతమార్చినట్లు వివరించారు.

కర్బలా అమరవీరుల త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లింలు ప్రతి ఏడాది ఆషూరా సందర్భంగా సంతాప కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారని తెలిపారు. దీనిని త్యాగదినం, సంతాప దినంగా పాటిస్తారని చెప్పారు.

మామిడికుదురు మండలం లోని నగరం, మామిడికుదురు గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసిన 40 పంజాల్లోని పీర్లు, గుమ్మటాలను ఊరేగిస్తూ మాతం నిర్వహించారు. భక్తులు ఉపవాస దీక్షలు చేపట్టి ఇమామ్ హుస్సేన్ కుటుంబ సభ్యులకు నివాళులర్పించారు. పది రోజులపాటు ఏర్పాటు చేసిన పీర్లను నగరం గ్రామంలోని పీర్ల చెరువు వద్ద చల్లబరిచారు. ఈ కార్యక్రమానికి స్వరాష్ట్రంతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి స్వగ్రామానికి వచ్చిన వేలాది మంది భక్తులు హాజరై ఇమామ్ హుస్సేన్ పరివారానికి ఘనంగా శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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