Mamidikuduru: మామిడికుదురులో ఇమామ్ జైనుల్ ఆబిదీన్ అమరత్వ దినోత్సవం
Mamidikuduru: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురులోని హజరత్ ఇమామ్ రజా పంజాలో హజరత్ ఇమామ్ జైనుల్ ఆబిదీన్ అమరత్వ దినోత్సవం భక్తిశ్రద్ధలతో జరిగింది.
Mamidikuduru: ముస్లింల పవిత్ర వ్యక్తిత్వాల్లో ఒకరైన హజరత్ ఇమామ్ జైనుల్ ఆబిదీన్ (ఇమామ్ జైన్ అల్-ఆబిదీన్) అమరత్వ దినోత్సవాన్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, మామిడికుదురు మండలం లోని మామిడికుదురులో భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా మామిడికుదురు లోని హజరత్ ఇమామ్ రజా పంజాలో మజ్లిస్ కార్యక్రమం జరిగింది. మత ప్రబోధకులు సయ్యద్ షబ్బర్ అలీ జైదీ ప్రసంగిస్తూ, కర్బలా ఘటన అనంతరం ఇమామ్ జైనుల్ ఆబిదీన్ ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, ఆయన త్యాగం, సహనం, ఇస్లాం పరిరక్షణలో ఆయన పాత్రను భక్తులకు వివరించారు.
అనంతరం పెద్ద సంఖ్యలో హాజరైన భక్తులు అమరులకు నివాళులర్పించి, సంతాప కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. హజరత్ ఇమామ్ రజా పంజాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి, ప్రజలందరికీ శాంతి, సౌభాగ్యం కలగాలని ప్రార్థించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పంజా ధర్మకర్త సర్కిల్ ఫకర్ సాహెబ్, సంఘ నాయకులు కిషోర్ అబ్బాస్, నన్నేషా హుస్సేన్, మొల్ల హేబతుల్ మాజీమ్ద్రాని, అమీర్ హసన్, గుల్షన్, అన్వర్, తాహిర్ హుస్సేన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.