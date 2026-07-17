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Razole: తాటిపాకలో టీడీపీ 'కార్యకర్తే అధినేత'!

Razole: రాజోలు నియోజకవర్గం తాటిపాకలో టీడీపీ ఇన్‌ఛార్జి గొల్లపల్లి అమూల్య ఆధ్వర్యంలో 'కార్యకర్తే అధినేత'.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 17 July 2026 3:40 PM IST
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Razole: తాటిపాకలో టీడీపీ 'కార్యకర్తే అధినేత'!

Razole: డాక్టర్. బిఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు మండలం తాటిపాకలో టీడీపీ ఇన్‌ఛార్జి గొల్లపల్లి అమూల్య ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'కార్యకర్తే అధినేత' కార్యక్రమం ఉత్సాహభరితంగా జరిగింది. పార్టీ బలోపేతం, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై నాయకులు, కార్యకర్తలతో ఆమె విస్తృతంగా చర్చించారు. అనంతరం ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించి, వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.ఈ సందర్భంగా గొల్లపల్లి అమూల్య మాట్లాడుతూ.. కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రతి కార్యకర్త ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగుతుంటే, కొంతమంది సోషల్ మీడియా వేదికగా అసత్య ప్రచారాలకు పాల్పడుతూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ప్రభుత్వంపై నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తూ బురదజల్లడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న అలాంటి వారిని ఆమె 'సోషల్ మీడియా నక్సలైట్లు'గా అభివర్ణించారు.

గత ప్రభుత్వ పాలనలో ఏర్పడిన ఆర్థిక, పరిపాలనా సమస్యలను గాడిన పెట్టేందుకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా సుపరిపాలన అందించడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక కొందరు విష ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ, ప్రజలు వాస్తవాలను గమనిస్తున్నారని ఆమె అన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ భూపతిరాజు ఈశ్వరరాజు వర్మ (సాయిబాబా రాజు), రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ డైరెక్టర్ ఎం. చినబాబు రాజు, రాష్ట్ర వాణిజ్య విభాగం నిర్వాహక కార్యదర్శి బోళ్ల వెంకటరమణ, రాజోలు వైస్ ఎంపీపీ పొలమూరి శ్యాంబాబు, పార్టీ సీనియర్ నేతలు అడబాల సాయి, అరుమిల్లి భాను, కోటిపల్లి రత్నమాల, చింతా లక్ష్మి, బాలాజీ వేమ, పిల్లి శ్రీరామమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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