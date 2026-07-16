P Gannavaram: ఇన్చార్జి మంత్రి అచ్చెన్నాయుడిని కలిసిన గొల్లపల్లి అమూల్య!
P Gannavaram: పి.గన్నవరంలో జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి అచ్చెన్నాయుడిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన రాజోలు టీడీపీ ఇన్చార్జి గొల్లపల్లి అమూల్య. నియోజకవర్గ ప్రగతిపై చర్చ.
P Gannavaram: డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం నియోజకవర్గంలో నిర్వహించనున్న వివిధ కార్యక్రమాల నిమిత్తం విచ్చేసిన జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు, టీడీపీ జోన్-2 ఇన్చార్జి సుజయ కృష్ణ రంగారావు లను రాష్ట్ర తెలుగు దేశం పార్టీ అధికార ప్రతినిధి, రాజోలు నియోజకవర్గ తెలుగు దేశం పార్టీ ఇన్చార్జి శ్రీమతి గొల్లపల్లి అమూల్య మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
ఈ సందర్భంగా రాజోలు నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన పలు అభివృద్ధి, పార్టీపరమైన అంశాలను వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి విస్తృతంగా చర్చించారు. నియోజకవర్గ ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై వారు సావధానంగా విన్నారని, వాటి పరిష్కారానికి సానుకూలంగా స్పందించినట్లు శ్రీమతి గొల్లపల్లి అమూల్య తెలిపారు.
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