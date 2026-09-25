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Razole: రాజోలులో 47వ వారం ‘క్యాడర్ విత్ లీడర్’ కార్యక్రమం!

Razole: రాజోలు నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జ్ గొల్లపల్లి అమూల్య ఆధ్వర్యంలో శివకోటిలో 47వ వారం ‘క్యాడర్ విత్ లీడర్’ నిర్వహించి, 55 మందికి రూ.27.34 లక్షల సీఎంఆర్‌ఎఫ్ చెక్కులు పంపిణీ చేశారు.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 25 Sept 2026 4:50 PM IST
Razole
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Razole: రాజోలులో 47వ వారం ‘క్యాడర్ విత్ లీడర్’ కార్యక్రమం!

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రాజోలు: తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, రాజోలు నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జ్ గొల్లపల్లి అమూల్య ఆధ్వర్యంలో 47వ వారం క్యాడర్ విత్ లీడర్ కార్యక్రమం శుక్రవారం రాజోలు మండలం శివకోటి లోని టీడీపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించారు. మలికిపురం మండల పార్టీ అధ్యక్షులు అడబాల సాయిబాబా అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో 55 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.27,34,575 విలువైన ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (సీఎంఆర్‌ఎఫ్) చెక్కులను అమూల్య అందజేశారు.

ఈ సందర్భంగా పార్టీ కార్యకర్తల నుంచి వ్యక్తిగత, స్థానిక సమస్యలపై ఆర్జీలను స్వీకరించి, వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. తనను రాజోలు నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జ్‌గా ప్రకటించి సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్, జోనల్ ఇన్‌చార్జ్ సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు, జిల్లా ఇన్‌చార్జ్ మంత్రి అచ్చన్నాయుడులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

కూటమి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి సమాన ప్రాధాన్యం ఇస్తూ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కృషి చేస్తోందని అమూల్య పేర్కొన్నారు. రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు.

9 నెలల్లో 264 మందికి రూ.1.30 కోట్ల సీఎంఆర్‌ఎఫ్ సాయం

రాజోలు నియోజకవర్గంలో గత 9 నెలల కాలంలో 264 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.1,30,41,000 సీఎంఆర్‌ఎఫ్ ఆర్థిక సహాయం అందించినట్లు అమూల్య తెలిపారు. ప్రజలు, కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉంటూ వారి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని అన్నారు.

కార్యక్రమంలో భూపతిరాజు ఈశ్వరరాజు వర్మ, ముదునూరి చినబాబు రాజు, కేత లక్ష్మి, పార్టీ నాయకులు, మండల అధ్యక్షులు, కార్యకర్తలు, లబ్ధిదారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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