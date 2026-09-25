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Gokavaram: ఘనంగా పండిట్ దీన్‌దయాళ్ ఉపాధ్యాయ జయంతి వేడుకలు

Gokavaram: గోకవరంలో ఘనంగా పండిట్ దీన్‌దయాళ్ ఉపాధ్యాయ జయంతి. పాల్గొన్న కంబాల శ్రీనివాసరావు, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు.

NARAYANA, RAJANAGARAM
Updated on: 25 Sept 2026 7:07 PM IST
Gokavaram
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Gokavaram: ఘనంగా పండిట్ దీన్‌దయాళ్ ఉపాధ్యాయ జయంతి వేడుకలు

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గోకవరం: విశ్వహిందూ ధర్మపరిరక్షణ రామసేన అధ్యక్షులు, బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, జగ్గంపేట నియోజకవర్గం బీఎల్ఏ-1 కంబాల శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో, పండిట్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ జయంతి వేడుకలను గోకవరం మెయిన్ సెంటర్ లోని కంబాల శ్రీనివాసరావు కార్యాలయం వద్ద శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు.

ఈ సందర్బంగా ఆయన చిత్రపటానికి కంబాల శ్రీనివాసరావు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పూలమాలలు వేసి, ఘన నివాళులర్పించారు. ఆయన సేవలను, దేశం పట్ల ఆయన చూపిన నిబద్ధతను స్మరించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కంబాల శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ పండిట్ దీన్‌దయాళ్ ఉపాధ్యాయ ఆదర్శాలు, సిద్ధాంతాలు నేటి తరానికి స్ఫూర్తిదాయకంమని, దేశ సేవకు అంకితమైన మహనీయుడని కొనియాడారు.

సమాజంలోని చివరి వ్యక్తి వరకు అభివృద్ధి ఫలాలు అందాలనే, ఆలోచనతో ఆయన ప్రతిపాదించిన అంత్యోదయ స్ఫూర్తి, నేటికీ ప్రాధాన్యత కలిగి ఉందన్నారు. స్వదేశీ ఆలోచన, సామాజిక సమరసత, పేదలు మరియు బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం దీన్‌దయాళ్ ఉపాధ్యాయ చూపిన మార్గం యువతకు స్ఫూర్తిదాయకమని పేర్కొన్నారు.

ఆయన సిద్ధాంతాలను ఆచరణలో పెట్టడం ద్వారా సమాజ అభ్యున్నతికి ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామసేన సభ్యులు, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, యువత తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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NARAYANA, RAJANAGARAM

NARAYANA, RAJANAGARAM

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