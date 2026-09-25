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Gokavaram: వర్షాల నేపథ్యంలో వినాయక నిమజ్జనంపై సీఐ హెచ్చరిక

Gokavaram: గోకవరంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమాలపై సీఐ సత్యనారాయణమూర్తి ప్రత్యేక సూచనలు. శని, ఆదివారాల్లో నిమజ్జనం పూర్తి చేయాలని విజ్ఞప్తి.

NARAYANA, RAJANAGARAM
Updated on: 25 Sept 2026 7:09 PM IST
Gokavaram
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Gokavaram: వర్షాల నేపథ్యంలో వినాయక నిమజ్జనంపై సీఐ హెచ్చరిక

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గోకవరం: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జన కార్యక్రమాలపై మండపాల నిర్వాహకులు, భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుకొండ సీఐ సత్యనారాయణమూర్తి సూచించారు.

తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం పోలీస్ స్టేషన్‌లో నిర్వహించిన మీడియాసమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ భారీ వర్షాల కారణంగా చెరువులు, వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నేపథ్యంలో వాయిదా పడిన వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జన కార్యక్రమాలను శని, ఆదివారాల్లో భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహకులు భక్తులు పూర్తి చేసుకోవాలని కోరారు.

నిమజ్జన కార్యక్రమాలకు చిన్నపిల్లలను తీసుకెళ్లరాదని, నిర్వాహకులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు అలాగే వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జనాన్ని సూర్యాస్తమయం లోపే పూర్తి చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉన్నందున మండపాల వద్ద విద్యుత్ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేలా పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నారని సీఐ తెలిపారు.

ప్రజలు, భక్తులు, మండపాల నిర్వాహకులు పోలీసుల సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించి నిమజ్జన కార్యక్రమాలను సురక్షితంగా నిర్వహించుకోవాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.. గోకవరం మండల ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు..

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NARAYANA, RAJANAGARAM

NARAYANA, RAJANAGARAM

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