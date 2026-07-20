Rajahmundry: రాజమండ్రిలో తొలి కొవిడ్ కేసు నమోదు
Rajahmundry: రాజమండ్రిలో తొలి కొవిడ్ కేసు నమోదైంది. యువకుడికి పాజిటివ్గా నిర్ధారణ కావడంతో జిల్లా ఆసుపత్రిలోని ప్రత్యేక వార్డుకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
Rajahmundry: రాజమండ్రిలో కొవిడ్ కేసు నమోదు అయ్యింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తొలి కోవిడ్ కేసు నిర్ధారణ కావడంతో వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. 21 ఏళ్ల యువకుడికి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ లో కొవిడ్ పాజిటివ్గా నిర్ధారణ కావడంతో అతడిని జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రిలోని ప్రత్యేక కోవిడ్ వార్డులో చేర్చి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితిని వైద్యుల బృందం నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన వైద్య సేవలు అందిస్తోంది. ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేకంగా 15 బెడ్స్ తో ఏర్పాటు చేసిన కోవిడ్ వార్డులో అన్ని సదుపాయాలను సిద్ధంగా ఉంచారు.
ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటిస్తూ జ్వరం... దగ్గు... గొంతు నొప్పి... శ్వాస సంబంధిత లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే సమీప ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సంప్రదించాలని వైద్యాధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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