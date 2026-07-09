Razole: రాజోలు క్యాన్సర్ బాధితుడికి అండగా గల్ఫ్ సేవా సమితి
Razole: రాజోలులో బ్లడ్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న బాలుడికి రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయం అందించిన మస్కట్ గల్ఫ్ సేవా సమితి. దాతలు ముందుకు రావాలని కోరిన నాయకులు.
రాజోలు: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు మండలం, తాటిపాక గ్రామానికి చెందిన మేడిపల్లి నాగ దుర్గారావు కుమారుడు రాజ రిషి బ్లడ్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతూ చికిత్స పొందుతున్నాడు. వైద్యానికి భారీగా ఖర్చవుతుండటంతో ఆ కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది.
బాధిత కుటుంబం విజ్ఞప్తికి స్పందించిన మస్కట్కు చెందిన "శ్రీ మహాత్మ జ్యోతిరావు పూలే గల్ఫ్ సేవా సమితి" సభ్యులు రూ.25 వేల ఆర్థిక సహాయాన్ని సేకరించి అందజేశారు. ఈ మొత్తాన్ని వైసీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, కొత్తపేట నియోజకవర్గ పార్టీ పరిశీలకులు పాటి శివకుమార్ చేతుల మీదుగా బాలుడి కుటుంబ సభ్యులకు అందించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రాజోలు మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ గెద్దాడ సత్యనారాయణ, రాజోలు మండల వైసీపీ బీసీ సెల్ అధ్యక్షుడు గుబ్బల చందు, పితాని సూరిబాబు పాల్గొన్నారు. కష్టకాలంలో స్పందించి ఆర్థిక సాయం అందించిన మస్కట్ గల్ఫ్ సేవా సమితి సభ్యుల సేవాభావాన్ని వారు అభినందించారు.
ఆర్థిక సహాయం పంపిణీ కార్యక్రమంలో శెట్టిబలిజ సంఘ పెద్దలు చెల్లుబోయిన శివ, జోగి శ్రీనివాస్, గెద్దాడ మురళీకృష్ణ, రాయుడు హరి, బొంతు వెంకటేష్, పిల్లి శ్రీనివాస్, కడియం శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బాలుడు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ, అతని వైద్య చికిత్స కోసం మరిన్ని దాతలు ముందుకు వచ్చి సహాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.