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Yadavolu: ఏపీఐఐసీ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్: కలెక్టర్ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన!

Yadavolu: తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం యాదవోలులో ప్రతిపాదిత ఏపీఐఐసీ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ కోసం 200 ఎకరాల భూసేకరణపై కలెక్టర్ సమగ్ర సమీక్ష జరిపారు.

PAMULA NAGENDRA BABU, GOPALAPURAM
Published on: 9 July 2026 3:33 PM IST
Yadavolu
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Yadavolu: ఏపీఐఐసీ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్: కలెక్టర్ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన!

Yadavolu: తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ దేవరపల్లి మండలం యాదవోలు గ్రామంలో ప్రతిపాదిత ఏపీఐఐసీ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూసేకరణ ప్రక్రియలో భాగంగా క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృతంగా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సుమారు 200 ఎకరాల భూమిని ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ కోసం ప్రతిపాదించేందుకు అనువైన పరిస్థితులను అధికారులు పరిశీలించారు.

క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలో భాగంగా ప్రతిపాదిత భూమిలో ప్రస్తుతం సాగు చేస్తున్న పంటల వివరాలు, భూమి స్వరూపం, సాగునీటి వనరులు, కాలువలు, బోర్లు, చెరువుల ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న నీటి సౌకర్యం, ప్రధాన రహదారులతో అనుసంధానం, రవాణా సౌకర్యాలు, విద్యుత్ సదుపాయం తదితర అంశాలపై కలెక్టర్ సమగ్రంగా ఆరా తీశారు. భూసేకరణ ప్రక్రియలో రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని నిబంధనలను పాటిస్తూ ముందుకు సాగాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు.

అదేవిధంగా ప్రతిపాదిత ప్రాంతం పరిశ్రమల స్థాపనకు ఎంతవరకు అనుకూలంగా ఉంటుందో, భవిష్యత్తులో ఉపాధి అవకాశాలు, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి కలిగే ప్రయోజనాలపై కూడా అధికారులతో చర్చించారు. స్థానిక పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని నివేదికలను సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలని ఆదేశించారు.

ఈ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో కొవ్వూరు రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి (ఆర్డీఓ) ఆనంద్, దేవరపల్లి తహశీల్దార్ రాజబాబు, రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు, సర్వే సిబ్బంది మరియు ఇతర సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు. భూసేకరణ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా, రైతుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించే విధంగా కొనసాగించాలని అధికారులు తెలిపారు.

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PAMULA NAGENDRA BABU, GOPALAPURAM

PAMULA NAGENDRA BABU, GOPALAPURAM

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