Razole: గురుకులంలో ఖాళీ సీట్లు విద్యార్థినులకు అడ్మిషన్ల సువర్ణావకాశం!
Razole: రాజోలు మండలం శివకోటిలోని అంబేడ్కర్ గురుకుల బాలికల పాఠశాల/కళాశాలలో వివిధ తరగతుల్లో ఖాళీగా ఉన్న సీట్ల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు.
రాజోలు: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు మండలం, శివకోటి లోని అంబేడ్కర్ గురుకుల బాలికల పాఠశాల/కళాశాలలో వివిధ తరగతుల్లో మిగిలి ఉన్న సీట్ల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ లలిత కుమారి తెలిపారు. 5, 6, 7వ తరగతులతో పాటు ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం (ఎంపీసీ)లో కేటగిరీల వారీగా ఖాళీలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
5వ తరగతిలో ఎస్సీ–38, ఎస్టీ–4, ఓసీ–2, బీసీ–సీ–9 సీట్లు ఖాళీగా ఉండగా, 6వ తరగతిలో ఎస్సీ–13, బీసీ–సీ–9, ఓసీ–1 సీటు అందుబాటులో ఉంది. 7వ తరగతిలో ఎస్సీ–3, బీసీ–సీ–6, ఎస్టీ–5, ఓసీ–2 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని తెలిపారు. అలాగే ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం (ఎంపీసీ)లో ఎస్సీ కేటగిరీకి చెందిన మూడు సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ఆసక్తి గల విద్యార్థినులు తమ ఆధార్ కార్డుతో రాజోలు గురుకుల పాఠశాల కార్యాలయంలో ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల లోపు సంప్రదించాలని సూచించారు. ప్రకటన విడుదలైన తేదీ నుంచి ఐదు రోజులలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ప్రిన్సిపాల్ లలిత కుమారి కోరారు.